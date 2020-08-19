WildMadCat Re: Будут ли продлевать выплату 42500 тенге #4 W





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Регистрация: 19.07.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:43 Цитата: Сергей kst:

В 90х большинство учились на юристов,финансистов.А сейчас не хватает инженеров ПТО,сварщиков,отделочников,производителей работ,слесарей,геологов,токарей,сантехников.

не только в 90-х. но и в начале 2000-х вся молодежь на это пошло учиться. и пту с техникумами подстраивались под эту волну чтобы выжить. а по факту получаем то что заложили. если и остались специалисты то они уже по возрасту за 40 и более лет. а молодых нет. не с кем делиться опытом и передавать мастерство.