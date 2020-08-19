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≡ Будут ли продлевать выплату 42500 тенге
 
 
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§ NG.kz
Будут ли продлевать выплату 42500 тенге
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39641

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 19.08.20 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал, продолжат ли казахстанцам выплачивать 42 500 тенге. Вице-министра также спросили, сможет ли он прожить на 42 500 тенге в месяц.
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§ yudjin
Re: Будут ли продлевать выплату 42500 тенге
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6872

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 19.08.20 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я могу ответить, да, например, 42 500.

Ему про Фому, а он про Ерёму...
На простой вопрос, ответ в стиле Шарикова...абырвал, абырвал...
Патамушта, патамушта...они такие суммы в глаза не видели, они даже подумать не могут, что люди живут на это...
О какой социальной защите может идти речь, если такие абырвалы?
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* alex_60
Re: Будут ли продлевать выплату 42500 тенге
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9011

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//"Я могу ответить, да, например, 42 500... Вы хотите сказать, что я на 42 500 прожил бы? Но я думаю, что в каждой ситуации заработная плата устанавливается работодателем. Если это специалист высокотребовательный (востребованный. - Прим.), почему ему работодатель платит 42 500 тенге?" - ответил вице-министр//

переведу- "я, Серик Шапкенов, специалист высоковостребованный,поэтому работодатель платит мне 600000 тенге.
думаете лапшу на уши вешать так просто?
да еще и в в тюрьму могут посадить.кое за какие дела.//
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* Сергей kst
Re: Будут ли продлевать выплату 42500 тенге
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
202

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 19.08.20 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец мистер-министр,ответил четко и внятно)))

Цитата:
Сейчас рынок труда такой, что, наоборот, у нас не хватает рабочих ресурсов.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39610


А вот это- в точку.В 90х большинство учились на юристов,финансистов.А сейчас не хватает инженеров ПТО,сварщиков,отделочников,производителей работ,слесарей,геологов,токарей,сантехников.Поуезжали люди,и продолжают эмигрировать.Просто катастрофа.
На выходе получаем аварийные строения с трещинами,судимых проектировщиков и дыры в бюджете от ущерба.
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§ WildMadCat
Re: Будут ли продлевать выплату 42500 тенге
W


(Пользователи)
Сообщений:
8

Регистрация:
19.07.12
Отправлено: 19.08.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
В 90х большинство учились на юристов,финансистов.А сейчас не хватает инженеров ПТО,сварщиков,отделочников,производителей работ,слесарей,геологов,токарей,сантехников.

не только в 90-х. но и в начале 2000-х вся молодежь на это пошло учиться. и пту с техникумами подстраивались под эту волну чтобы выжить. а по факту получаем то что заложили. если и остались специалисты то они уже по возрасту за 40 и более лет. а молодых нет. не с кем делиться опытом и передавать мастерство. :-(
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