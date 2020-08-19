///лицензия на участие в Олимпийчких играх не предусматривает получения жилья.//
как я и писал в той ветке. чего она размечталась-непонятно. место в общежитии универовском,раз спортинтерната у нас нет, - на данном этапе достаточно. но ей же лучше у тренера жить. ну и пусть живет. если ей так лучше.
Да,это ваши проблемы,каждый выбирает свой путь и зарабатывает на жизнь как может. Попробуйте встаньте на моё место и пройти мой путь ,ваш бокс покажется милым развлечением.Хотя пробивая дорогу по раздолбанному ,тесному ОРТ,бокс очень бы пригодился.
Клоуны. У нас в центрах подготовки олимпийского резерва сливаются миллиарды, кормится чиновников тьма, и замечу вряд ли на зарплату 80 тыс. тенге. Не для того ли, что олимпийские победы поднимают престиж страны? На различный пиар по этому поводу тоже идут даже не миллионы, миллиарды. А дальше что? Спортсмена, положившего на результат часть своей жизни и, заметьте, добившегося реальных результатов, сейчас выталкивают "в народное хозяйство", так как на 80 тыс. прожить в городе можно, но трудно. Нам нужен процесс, не результат, так? И поэтому тогда нашим кривоногим футболистам , от которых даже результата никто не ждет, платят ЗП кратно больше?
Спортсменам олимпийского уровня нужно спец питание, условия для тренировки и восстановления, массажист в конце концов. А у нее сейчас темный коридор и стипендия "на и отвяжись". Что вы будете говорить когда ей чуть не хватит до медали? "Мы тебя зря кормили"? Подвальная романтика подготовки к олимпийским играм работает только в Голливуде.
Условия не создаем, денег мало, ну так и теряем спортсменов, они вынуждены искать за рубежом лучшей жизни, а после того как они уезжают за рубеж получают другое гражданство находят спонсоров и добиваются успеха нам остается только и говорить что наш "земляк"(не гражданин) добился успеха/победы/достижения.
Полностью поддерживаю Надежду! Легко судить,сидя по ту сторону экрана или в мягком кресле администрации, а она пашет как проклятая,чтобы вывести Казахстан каждый раз на новый уровень в своём виде спорта!Из благодарности она получает только овации и хвалебную статью.. Я думаю,что такие заслуги должны оплачиваться сполна и должны быть созданы качественные условия для подготовки, возможность есть, и Надежда имеет полное право стоять на своём в данном вопросе, только почему-то ей приходится выбивать силой то, что должно быть безусловно!
Помнится девчонку шахматистку не так давно, аналогично "вежливо посылали", но в России приняли с распростертыми и жильё выделили в Москве (а не Кустанае). Лучше бы Наде поискать сторону, где больше ценятся реальные достижения в спорте и сделать выбор в её пользу.
konsultant: Клоуны. У нас в центрах подготовки олимпийского резерва сливаются миллиарды, кормится чиновников тьма, и замечу вряд ли на зарплату 80 тыс. тенге. Не для того ли, что олимпийские победы поднимают престиж страны? На различный пиар по этому поводу тоже идут даже не миллионы, миллиарды. А дальше что? Спортсмена, положившего на результат часть своей жизни и, заметьте, добившегося реальных результатов, сейчас выталкивают "в народное хозяйство", так как на 80 тыс. прожить в городе можно, но трудно...
В декабре 2019 года обсуждали, значит до настоящего времени как отмечал в прошлом году Б.Артаев на местах в регионах и в целом не уделяется должного внимания профессиональным спортсменам, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: На днях видел интервью с олимпийским чемпионом Афин-2004 по боксу Бахтияром Артаевым, который он дал примерно неделю тому назад. Там он отметил, что в целом особого порядка до настоящего времени в большом спорте не навели. На олимпийские игры за счёт государства едут большое количество чиновников, одежда спортсменов не особо качественная, действует принцип Саке, Маке, Жаке и.т.д. На мой взгляд-это повсеместно, недавно же обсуждали высказывания Б.Байбека, когда он говорил в Нур-Султане за каждым директором школы стоят серьёзные люди и их невозможно за упущения и недостатки в работе освободить с занимаемых должностей и.т.д. Также Б.Артаев коснулся вопросов подготовки спортсменов мирового уровня, сказал, что нет человека в руководстве спортом РК, который мог бы проанализировать сложившуюся ситуацию и принял действенные меры по её улучшению, требовал бы с регионов. Также отметил, что ранее с высоких трибун заявляли, что в каждом регионе следует подготовить хотя бы по одному такому спортсмену. К таким людям как Б.Артаев нужно прислушиваться.
Добринцофф: Попробуйте встаньте на моё место и пройти мой путь ,ваш бокс покажется милым развлечением.
10-15 лет каждый день получая люлей и изнурительной подготовки + ко всему ответственность(личностный психологический страх) за проигрыш или выигрыш вы считаете фигней по сравнению со своей #суперпуперсложной работой))). Всяко лучше виднее со своего шестка.
Kairat stayer: Кайрат стайер: На днях видел интервью с олимпийским чемпионом Афин-2004 по боксу Бахтияром Артаевым, который он дал примерно неделю тому назад. Там он отметил, что в целом особого порядка до настоящего времени в большом спорте не навели...
Чтобы не быть голословным, ниже по ссылке указанный прошлогодний интервью с Бахтияром Артаевым на казахском языке. Надеюсь заинтересованные лица посмотрят, прислушаются к нему и возможно сделают соответствующие выводы и.т.д. в целом, с целью улучшения создавшегося с его точки зрения положения.
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