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≡ Кислородные концентраторы и СИЗы для костанайской городской больницы приобрел меценат из Евразийского банка
 
 
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§ NG.kz
Кислородные концентраторы и СИЗы для костанайской городской больницы приобрел меценат из Евразийского банка
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39641

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два концентратора, одноразовые защитные костюмы и средства защиты сегодня, 18 августа, передали в больницу сотрудники Евразийского банка. По их словам, такую же помощь планируют оказать больницам Аркалыка, Приозёрска, Балхаша, Кордая и других городов.
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§ electro
Re: Кислородные концентраторы и СИЗы для костанайской городской...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
342

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 18.08.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж...
Быть членом совета директоров сейчас практически самая нужная профессия...
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§ mandarin
Re: Кислородные концентраторы и СИЗы для костанайской городской...
m


(Пользователи)
Сообщений:
4

Регистрация:
15.08.20
Отправлено: 18.08.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, пораньше бы эти концентраторы,в начале Июля! Столько народу полегло!
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§ юля елиссева
Re: Кислородные концентраторы и СИЗы для костанайской городской...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1659

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 19.08.20 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас все это оборудование как выстрел вслед уходящему поезду...
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§ ACROS
Re: Кислородные концентраторы и СИЗы для костанайской городской...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
906

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 19.08.20 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
выстрел вслед



Почему же: прогнозируют ведь вторую, осенью, волну эпидемии, более мощную, пригодится наверное.
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* alex_60
Кислородные концентраторы и СИЗы для костанайской городской больницы приобрел меценат из Евразийского банка
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9011

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Сейчас все это оборудование как выстрел вслед уходящему поезду...


точно.
всех по домам уже раскидали.
по домам же их не раздадут.
да они как бы и не лечат ,для профилактики.
кто в больнице серьезные , тем аппарат ИВЛ нужен, но это другое.
а так как ивл ,это другие деньги,
то начали меценаты концентраторы дарить.
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§ Тот самый
Re: Кислородные концентраторы и СИЗы для костанайской городской...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
902

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кто в больнице серьезные , тем аппарат ИВЛ нужен

Писали, что в тяжёлых случаях повреждения лёгких аппарат ИВЛ наоборот может вред нанести. Нужна тонкая его настройка. А кислород нужен, поэтому пусть будут даже балоны кислородные с маской, тоже неплохо помогают.

ACROS:
Почему же: прогнозируют ведь вторую, осенью, волну эпидемии, более мощную, пригодится наверное.


100 лет назад была пандемия испанки, первая волна была весной 1918го. Вторая волна осенью 1918го была в 5 раз сильнее первой, а к весне 19го началась третья волна - в 2 раза сильнее первой.
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