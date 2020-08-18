alex_60 Кислородные концентраторы и СИЗы для костанайской городской больницы приобрел меценат из Евразийского банка #5 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9011

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:08 Цитата: юля елиссева:

Сейчас все это оборудование как выстрел вслед уходящему поезду...



точно.

всех по домам уже раскидали.

по домам же их не раздадут.

да они как бы и не лечат ,для профилактики.

кто в больнице серьезные , тем аппарат ИВЛ нужен, но это другое.

а так как ивл ,это другие деньги,

то начали меценаты концентраторы дарить.