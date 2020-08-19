Цитата: konsultant:

Клоуны. У нас в центрах подготовки олимпийского резерва сливаются миллиарды, кормится чиновников тьма, и замечу вряд ли на зарплату 80 тыс. тенге. Не для того ли, что олимпийские победы поднимают престиж страны? На различный пиар по этому поводу тоже идут даже не миллионы, миллиарды. А дальше что? Спортсмена, положившего на результат часть своей жизни и, заметьте, добившегося реальных результатов, сейчас выталкивают "в народное хозяйство", так как на 80 тыс. прожить в городе можно, но трудно...



В декабре 2019 года обсуждали, значит до настоящего времени как отмечал в прошлом году Б.Артаев на местах в регионах и в целом не уделяется должного внимания профессиональным спортсменам, цитирую отрывок:



Кайрат стайер: На днях видел интервью с олимпийским чемпионом Афин-2004 по боксу Бахтияром Артаевым, который он дал примерно неделю тому назад. Там он отметил, что в целом особого порядка до настоящего времени в большом спорте не навели. На олимпийские игры за счёт государства едут большое количество чиновников, одежда спортсменов не особо качественная, действует принцип Саке, Маке, Жаке и.т.д. На мой взгляд-это повсеместно, недавно же обсуждали высказывания Б.Байбека, когда он говорил в Нур-Султане за каждым директором школы стоят серьёзные люди и их невозможно за упущения и недостатки в работе освободить с занимаемых должностей и.т.д. Также Б.Артаев коснулся вопросов подготовки спортсменов мирового уровня, сказал, что нет человека в руководстве спортом РК, который мог бы проанализировать сложившуюся ситуацию и принял действенные меры по её улучшению, требовал бы с регионов. Также отметил, что ранее с высоких трибун заявляли, что в каждом регионе следует подготовить хотя бы по одному такому спортсмену. К таким людям как Б.Артаев нужно прислушиваться.



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=829249&topic_id=39270&forumid=1