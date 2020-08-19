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≡ "Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39641

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 19.08.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель акима Костаная Рустем Каркенов сообщил "НГ": в районе, где хочет проживать обладательница олимпийской лицензии, "государственных арендных домов не имеется".
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* alex_60
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9011

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///лицензия на участие в Олимпийчких играх не предусматривает получения жилья.//

как я и писал в той ветке.
чего она размечталась-непонятно.
место в общежитии универовском,раз спортинтерната у нас нет,
- на данном этапе достаточно.
но ей же лучше у тренера жить.
ну и пусть живет.
если ей так лучше.

[Исправлено: alex_60, 19.08.2020 - 10:38]
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* alex_60
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9011

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Я устала ждать! Я заслужила!/

истерика какая то.
криком хочет взять что-ли.
так не положено.
сказали же.
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§ abaika95
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4745

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 19.08.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Зарплата - да. Получаю я 80 000 тенге чистыми. Для спортсмена моего уровня это мало./



Цитата-/Я устала ждать! Я заслужила! И все равно, что думают люди, которые читают это и говорят, что я нос якобы ворочу/



Цитата-/Я понимаю, что сейчас непростая ситуация, но я давно пытаюсь выбить у них жильё./




НГ зря вы слова спортсменки привели тут,вы конечно из объективности это сделали но такой антирекламы она явно не заслужила,хотяяяя может и заслужила)
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§ Добринцофф
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7411

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 19.08.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я устала ждать! Я заслужила! И все равно, что думают люди, которые читают это и говорят, что я нос якобы ворочу. Пусть эти люди встанут на мое место и пройдут мой путь.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39612

Да,это ваши проблемы,каждый выбирает свой путь и зарабатывает на жизнь как может.
Попробуйте встаньте на моё место и пройти мой путь ,ваш бокс покажется милым развлечением.Хотя пробивая дорогу по раздолбанному ,тесному ОРТ,бокс очень бы пригодился. ;-)
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§ konsultant
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
k


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
75

Регистрация:
16.05.08
Отправлено: 19.08.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клоуны. У нас в центрах подготовки олимпийского резерва сливаются миллиарды, кормится чиновников тьма, и замечу вряд ли на зарплату 80 тыс. тенге. Не для того ли, что олимпийские победы поднимают престиж страны? На различный пиар по этому поводу тоже идут даже не миллионы, миллиарды. А дальше что? Спортсмена, положившего на результат часть своей жизни и, заметьте, добившегося реальных результатов, сейчас выталкивают "в народное хозяйство", так как на 80 тыс. прожить в городе можно, но трудно. Нам нужен процесс, не результат, так? И поэтому тогда нашим кривоногим футболистам , от которых даже результата никто не ждет, платят ЗП кратно больше?
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§ konsultant
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
k


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
75

Регистрация:
16.05.08
Отправлено: 19.08.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спортсменам олимпийского уровня нужно спец питание, условия для тренировки и восстановления, массажист в конце концов. А у нее сейчас темный коридор и стипендия "на и отвяжись". Что вы будете говорить когда ей чуть не хватит до медали? "Мы тебя зря кормили"? Подвальная романтика подготовки к олимпийским играм работает только в Голливуде.
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§ Didos
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
D


(Пользователи)
Сообщений:
13

Регистрация:
27.11.12
Отправлено: 19.08.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Условия не создаем, денег мало, ну так и теряем спортсменов, они вынуждены искать за рубежом лучшей жизни, а после того как они уезжают за рубеж получают другое гражданство находят спонсоров и добиваются успеха нам остается только и говорить что наш "земляк"(не гражданин) добился успеха/победы/достижения.
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§ krisqqq_
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
k


(Пользователи)
Сообщений:
1

Регистрация:
19.08.20
Отправлено: 19.08.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью поддерживаю Надежду! Легко судить,сидя по ту сторону экрана или в мягком кресле администрации, а она пашет как проклятая,чтобы вывести Казахстан каждый раз на новый уровень в своём виде спорта!Из благодарности она получает только овации и хвалебную статью.. Я думаю,что такие заслуги должны оплачиваться сполна и должны быть созданы качественные условия для подготовки, возможность есть, и Надежда имеет полное право стоять на своём в данном вопросе, только почему-то ей приходится выбивать силой то, что должно быть безусловно!
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§ lavprof
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
l


(Пользователи)
Сообщений:
1

Регистрация:
17.08.20
Отправлено: 19.08.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так мы и теряем хороших спортсменов... 80 тыс. для проф. спортсмена, готовящегося к Олимпиаде - курам на смех, особенно в современных реалиях
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§ KOS77
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
752

Регистрация:
14.02.12
Отправлено: 19.08.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится девчонку шахматистку не так давно, аналогично "вежливо посылали", но в России приняли с распростертыми и жильё выделили в Москве (а не Кустанае). Лучше бы Наде поискать сторону, где больше ценятся реальные достижения в спорте и сделать выбор в её пользу.
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§ peshexod
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3612

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 19.08.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
konsultant:
У нас в центрах подготовки олимпийского резерва сливаются миллиарды

А как на самом деле? Почему кстати о ней ничего не написано, какая поддержка в данном случае предусмотрена?
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§ Kairat stayer
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2026

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
konsultant:
Клоуны. У нас в центрах подготовки олимпийского резерва сливаются миллиарды, кормится чиновников тьма, и замечу вряд ли на зарплату 80 тыс. тенге. Не для того ли, что олимпийские победы поднимают престиж страны? На различный пиар по этому поводу тоже идут даже не миллионы, миллиарды. А дальше что? Спортсмена, положившего на результат часть своей жизни и, заметьте, добившегося реальных результатов, сейчас выталкивают "в народное хозяйство", так как на 80 тыс. прожить в городе можно, но трудно...


В декабре 2019 года обсуждали, значит до настоящего времени как отмечал в прошлом году Б.Артаев на местах в регионах и в целом не уделяется должного внимания профессиональным спортсменам, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: На днях видел интервью с олимпийским чемпионом Афин-2004 по боксу Бахтияром Артаевым, который он дал примерно неделю тому назад. Там он отметил, что в целом особого порядка до настоящего времени в большом спорте не навели. На олимпийские игры за счёт государства едут большое количество чиновников, одежда спортсменов не особо качественная, действует принцип Саке, Маке, Жаке и.т.д. На мой взгляд-это повсеместно, недавно же обсуждали высказывания Б.Байбека, когда он говорил в Нур-Султане за каждым директором школы стоят серьёзные люди и их невозможно за упущения и недостатки в работе освободить с занимаемых должностей и.т.д. Также Б.Артаев коснулся вопросов подготовки спортсменов мирового уровня, сказал, что нет человека в руководстве спортом РК, который мог бы проанализировать сложившуюся ситуацию и принял действенные меры по её улучшению, требовал бы с регионов. Также отметил, что ранее с высоких трибун заявляли, что в каждом регионе следует подготовить хотя бы по одному такому спортсмену. К таким людям как Б.Артаев нужно прислушиваться.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=829249&topic_id=39270&forumid=1
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§ Didos
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
D


(Пользователи)
Сообщений:
13

Регистрация:
27.11.12
Отправлено: 19.08.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Попробуйте встаньте на моё место и пройти мой путь ,ваш бокс покажется милым развлечением.

10-15 лет каждый день получая люлей и изнурительной подготовки + ко всему ответственность(личностный психологический страх) за проигрыш или выигрыш вы считаете фигней по сравнению со своей #суперпуперсложной работой))). Всяко лучше виднее со своего шестка.
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§ Kairat stayer
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2026

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Кайрат стайер: На днях видел интервью с олимпийским чемпионом Афин-2004 по боксу Бахтияром Артаевым, который он дал примерно неделю тому назад. Там он отметил, что в целом особого порядка до настоящего времени в большом спорте не навели...


Чтобы не быть голословным, ниже по ссылке указанный прошлогодний интервью с Бахтияром Артаевым на казахском языке. Надеюсь заинтересованные лица посмотрят, прислушаются к нему и возможно сделают соответствующие выводы и.т.д. в целом, с целью улучшения создавшегося с его точки зрения положения.

Подробнее здесь: https://lenasever.ru/video/PyCvFzjWI2s
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