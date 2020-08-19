konsultant Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -... #5 k





(Полноправные пользователи) Сообщений: 75

Регистрация: 16.05.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:08 Клоуны. У нас в центрах подготовки олимпийского резерва сливаются миллиарды, кормится чиновников тьма, и замечу вряд ли на зарплату 80 тыс. тенге. Не для того ли, что олимпийские победы поднимают престиж страны? На различный пиар по этому поводу тоже идут даже не миллионы, миллиарды. А дальше что? Спортсмена, положившего на результат часть своей жизни и, заметьте, добившегося реальных результатов, сейчас выталкивают "в народное хозяйство", так как на 80 тыс. прожить в городе можно, но трудно. Нам нужен процесс, не результат, так? И поэтому тогда нашим кривоногим футболистам , от которых даже результата никто не ждет, платят ЗП кратно больше?