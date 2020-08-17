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≡ Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
 
 
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§ NG.kz
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39640

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 17.08.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный соперник президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны. Она также обратилась к силовикам.
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§ alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9010

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а работннкам заводов,которые металл сливают,
котлы ,линии останавливают.
и прочим ходильщикам 30/60 рублей
надо не выплачивать зарплату.
может вернутся на работу тогда и
будут требовать выплаты зарплаты.
но для этого же надо работать а не бастовать
и кричать уходи.
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§ alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9010

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а так карьера крутая.
за два с половиной месяца из домохозяйки в лидеры нации.
у нас чтобы стать лидером нации двадцать лет понадобилось.
а тут из пешек в дамки.
в королевы назначили.
мужа в короли наверное назначат..
блогер-король.
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§ alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9010

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Европейские лидеры не признают Лукашенко президентом и объявили его персоной нон-грата в ЕС


Лукашенко еще до выборов сказал, что в случае избрания его президентом,
как и раньше ,
выборы запад не признает никогда.
так что в принципе ничего нового
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§ alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9010

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трамп впервые высказал свою реакцию по поводу происходящего в Беларуси. Он назвал ситуацию "ужасной" и отметил, что США внимательно следит за Беларусью.
что то про нового национального лидера промолчал.
зато отметил что что Владимир Путин, наряду с Си , Кимом и Эрдоганом является "шахматистом мирового класса".
Это, по словам Трампа, "вещь, которую он понял".

[Исправлено: alex_60, 18.08.2020 - 09:22]
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§ alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
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9010

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже Бабарико поляко-литовцы будут двигать в президенты.
Колесникова ,начальник его щтаба,возле каждого дерева--отмечается,
выступает днем и ночью.
а тот националист конкретный.
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§ alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


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9010

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный обнародовал у себя в авторском Telegram-канале расценки белорусских провокаторов за признание девушек в том, что они якобы стали жертвами изнасилования силовиками. За одно признание на камеру готовы заплатить 2500 евро.
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§ yudjin
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
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6872

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 18.08.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Европейские лидеры не признают Лукашенко президентом и объявили его персоной нон-грата в ЕС.

Лукашенко уже жил с десяток лет в этом статусе и, думаю, не очень страдал и убивался. Так, что ему не привыкать.
Батька дал на откуп идею с новой конституцией, после принятия которой на референдуме возможны новые выборы. Тянет время, в надежде, что люди согласятся, успокоятся, а он продолжит руководить страной.
Он хитрый и не дурак, признавая свою жесткость, говорит в общем-то правильные вещи...
-Хочешь работать? Работай! Хочешь бастовать? Бастуй! Только жрать ты, что зимой будешь?
Польша, Литва точно не накормит...
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§ Kairat stayer
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2023

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Поэтому стоит надеяться на здравый подход, мирное течение , выводы власти и действительно уход от жесткого контроля всего и вся. А народ будет только ЗА.... единственное пугает, это ежедневно нарастающая массовость протестов.


Всё верно, тоже надеюсь на лучшее, к Батьке с уважением отношусь, вместе с тем с его слов якобы внешние силы организовали протесты. Однако, на мой взгляд, как вы отметили выше из-за жесткого контроля всего и вся, те-же иностранные некоммерческие НПО и зависимые от них общественные структуры, которые продвигали их программы и проекты перед выборами были зачищены. Ну и кандидаты на должность президента С.Тихановский, В.Бабарико, В.Цепкало и другие под разными предлогами не были допущены к предвыборной компании и.т.д.

Скорее всего, чем закончатся протесты никто не знает, Батька не хочет уступать, народ хочет свободы слова и мыслей, разнообразие мнений, будем наблюдать за дальнейшим развитием событий.
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* drakon
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19824

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 18.08.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это другое

И что - это?... :lol: :oops: :oops:
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§ alex_60
Re: Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9010

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НАТО и граница с РФ: что задумала Тихановская.
На стадии предвыборной гонки белорусские оппозиционеры презентовали программу, согласно которой предлагалось
оформить границу с Россией,
выход из союзного договора,
таможенного союза,
Евразэс
СНГ,
ОДКБ,
всех договоров с Россией,
ввести пограничный и таможенный контроль с Россией,
запретить деятельность пророссийских организаций на территории республики,
вступить в НАТО,
ликвидировать все военные обьекты ,связанные с Россией,
обязать образовательные учреждения вести процесс на белорусском языке.
отключить российские телеканалы.
в пакет обязательных каналов включить польские и литовские каналы.
автокефальную церковь.
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§ alex_60
Re: Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9010

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Белоруссии анонсировали новую власть до конца дня.
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§ alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9010

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выход какой- назначить Путина президентом Беларуси.
точнее Беларуси войти в состав России.
с президентом Путиным.
думаю беларусы возражать не будут.
и вопрос решен.
кстати это не мое,, это белорусы пишут.
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§ Kairat stayer
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2023

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 19.08.20 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера президентом РФ В.Путиным состоялись телефонные разговоры с канцлером Германии А.Меркель, президентом Франции Э.Макроном и Председателем европейского совета Ш.Мишелем, в ходе которых обсудили ситуацию в Белоруссии. Отметили недопустимость вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на руководство страны. Также выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации. Ну и представитель НАТО тоже вчера заявил, что на границе с РБ нет никакой концентрации сил и средств альянса.

[Исправлено: Kairat stayer, 19.08.2020 - 09:40]
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§ yudjin
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6872

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 19.08.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гомельская поэтесса вчера на митинге в поддержку Лукашенко:
— Мы все сказали громогласным словом
И выбор наш — он непоколебим.
За «Батьку», за единую основу,
Которую в обиду не дадим.

Не по пути нам с теми оказалось,
Кто взял — и Беларуси в спину нож
Когда на площадях позаигралась молодежь
Щенки по сути, наивняк полнейший...

Под маскою мессии — суть уродов,
Которые и нас зовут к борьбе.
Какой борьбе? Ответьте, люди, братцы!
Что нам делить? Страна одна на всех.

Наоборот, мы все должны стараться
В единстве жить. Без внутренних помех.
Поймете, вы, конечно же, поймете.
Со временем, когда прозренья луч

Покажет, что, испачкавшись в помете,
И после душа человек вонюч.
Всю Беларусь испачкать не пытайтесь
Дождями омывается она.

Вам плохо здесь? Так просто убирайтесь,
Если мила другая сторона…
Не расшатать вам братство белорусов
Уж больно на ноги мы здесь крепки.
Гостеприимны, только не для трусов,
Предателям не подаем руки.

Би-би, би-би — отчаянно в машинах
Полнейший бред обиженных детей
Вы лучше бы в таких колоннах длинных
Спешили покормить бы лебедей.

Но нет, вам разрушать куда привычней
Ливневки рвать и баррикады в ряд
Наверно для беспутных эстетичней, К
огда вокруг бесчинствие и ад.

Как мало в вас, стучащие кастрюли,
всего того, что в белорусах есть.
А мы за «Батьку», с ним опять в июле
За независимость, за нашу честь

Мы — за ОМОН, стеной нас укрывавший,
За дом, что не позволил разрушать,
За аистов, над нами пролетавших.
За тех, с кем просто хочется дышать.
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§ Сергей kst
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
202

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 19.08.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Гомельская поэтесса

Поэтесса умница.
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