Гомельская поэтесса вчера на митинге в поддержку Лукашенко:

— Мы все сказали громогласным словом

И выбор наш — он непоколебим.

За «Батьку», за единую основу,

Которую в обиду не дадим.



Не по пути нам с теми оказалось,

Кто взял — и Беларуси в спину нож

Когда на площадях позаигралась молодежь

Щенки по сути, наивняк полнейший...



Под маскою мессии — суть уродов,

Которые и нас зовут к борьбе.

Какой борьбе? Ответьте, люди, братцы!

Что нам делить? Страна одна на всех.



Наоборот, мы все должны стараться

В единстве жить. Без внутренних помех.

Поймете, вы, конечно же, поймете.

Со временем, когда прозренья луч



Покажет, что, испачкавшись в помете,

И после душа человек вонюч.

Всю Беларусь испачкать не пытайтесь

Дождями омывается она.



Вам плохо здесь? Так просто убирайтесь,

Если мила другая сторона…

Не расшатать вам братство белорусов

Уж больно на ноги мы здесь крепки.

Гостеприимны, только не для трусов,

Предателям не подаем руки.



Би-би, би-би — отчаянно в машинах

Полнейший бред обиженных детей

Вы лучше бы в таких колоннах длинных

Спешили покормить бы лебедей.



Но нет, вам разрушать куда привычней

Ливневки рвать и баррикады в ряд

Наверно для беспутных эстетичней, К

огда вокруг бесчинствие и ад.



Как мало в вас, стучащие кастрюли,

всего того, что в белорусах есть.

А мы за «Батьку», с ним опять в июле

За независимость, за нашу честь



Мы — за ОМОН, стеной нас укрывавший,

За дом, что не позволил разрушать,

За аистов, над нами пролетавших.

За тех, с кем просто хочется дышать.