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≡ Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали лишением свободы
 
 
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§ NG.kz
Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали лишением свободы
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39638

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении директора ТОО «Институт Целинпроект» Романа Костиченко был оглашен сегодня, 18 августа, в суде №2 Костаная. Он обвинялся по двум статьям Уголовного кодекса РК: ст. 385 ч. 1 и ч. 3, ст. 279 ч. 1.
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§ Сабыр
Re: Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
396

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало! Эти проектировщики за годы Независимости таких делов натворили! Это же кошмар!
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§ drakon
Re: Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19824

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 18.08.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что? Костиченко, один эти
дома проектировал?... 8-) :-o
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§ KOS77
Re: Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали...
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
751

Регистрация:
14.02.12
Отправлено: 18.08.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что? Костиченко, один эти дома проектировал?.

Думаю он один из многих молодых "директоров-подписантов", с "громким" названием должности не более того. Должность формальная, а ответственность увы самая настоящая.
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§ mandarin
Re: Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали...
m


(Пользователи)
Сообщений:
4

Регистрация:
15.08.20
Отправлено: 18.08.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно ,почему один за всех отвечает? А где же все остальные участники строительства? Кто разрешение дал на проект? А грунт в Юбилейном подходящий? Как то попадалась статья гидрогеолога Елисеева, что там вообще строить нельзя! А Акимат разрешил!
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§ Survivor Puma
Re: Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений:
28

Регистрация:
16.05.19
Отправлено: 18.08.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной директор "Рога и копыта" :lol:
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§ proctolog
Re: Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали...
p


(Пользователи)
Сообщений:
2

Регистрация:
15.08.20
Отправлено: 18.08.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну все- оказывается быть проектировщиком опасная профессия. Прецедент создан- берегись проектировщик. тебя любой маломальский начальник может упечь за решетку- даже если ты прав и работал, отдавая себя делу. Потому что строительство - это всегда "скачки на быках"
пора поднимать тарифы по любому проекту
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§ Victor Yang
Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали лишением свободы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13108

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 18.08.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
proctolog:
оказывается быть проектировщиком опасная профессия.

Не проектировщиком, а директором. И не опасная, а ответственная.
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§ Привет
Re: Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали...
П


(Пользователи)
Сообщений:
14

Регистрация:
22.02.19
Отправлено: 18.08.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Косяк по котловану невозможно было увидеть из за отката чижика))
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§ maxsaf
Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали лишением свободы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7397

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
proctolog:
даже если ты прав

В каком смысле? А трещина откуда?))
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§ peshexod
Re: Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3611

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 19.08.20 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Государственный обвинитель просил также взыскать с Костиченко 313,9 млн тенге в пользу потерпевшей стороны в лице отдела строительства акимата Костаная

Это почему? Если виновен, бабки на стол.
Если ни он виновен то кто и кто будет убытки возмещать?
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§ Victor Yang
Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали лишением свободы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13108

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 19.08.20 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Если виновен, бабки на стол.

А откуда? Такие деньги честным путём многим за всю жизнь не заработать. Толкать на преступления, чтобы закрыть долг перед государством?
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