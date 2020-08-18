alex_60 Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает".... #19 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9006

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:24 что-то запросы сильно большие.

квартиру пока не за что давать.

лицензия- разрешение поучаствовать в соревнованиях.

не более.

поехать за счет государства в Японии.

посмотреть мир.

если еще олимпиада в 21 году состоится.

жилье на уровне спортинтерната в таких случаях.

всегда так было. ее уровень.

нет спортинтерната, так учится же в университете,

койко-место в общежитии.