Vit Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает".... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9714

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:51 Отвечу за акима))) Дорогая Надежда ваш вид спорта не очень массовый и потому, вот когда вы привезёте золотую медаль с олимпиады. То будет у вас и квартира в любом районе города, денежный приз в 200тыщ зелёными и принц на белом мерседесе. Ну а пока придётся поютится у тренера дома.))