Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает". Обладательница олимпийской лицензии - о попытках добиться поддержки от акима Костаная
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
§ NG.kz
"Не понимаю, зачем он говорит, но не делает". Обладательница олимпийской лицензии - о попытках добиться поддержки от акима Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39638

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Я думала, что власти организуют мне комфортные условия для подготовки к Олимпиаде, - рассказала Надежда Рябец. - В марте была на приёме у акима города. Рассказала, что мне негде жить в Костанае, что рассчитываю на поддержку. Он сказал, что поможет.
Читать новость
§ Vit
Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает"....
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9714

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 18.08.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отвечу за акима))) ;-) Дорогая Надежда ваш вид спорта не очень массовый и потому, вот когда вы привезёте золотую медаль с олимпиады. То будет у вас и квартира в любом районе города, денежный приз в 200тыщ зелёными и принц на белом мерседесе. Ну а пока придётся поютится у тренера дома.))
Профайл
§ drakon
"Не понимаю, зачем он говорит, но не делает". Обладательница олимпийской лицензии - о попытках добиться поддержки от акима Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19824

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 18.08.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ну а пока придётся поютится у тренера дома.))

Виталик, а ты пригласи её к себе... :lol:
Профайл
§ maxsaf
"Не понимаю, зачем он говорит, но не делает". Обладательница олимпийской лицензии - о попытках добиться поддержки от акима Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7397

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Твоя речь очень мотивирует на победу))
Профайл
§ peshexod
Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает"....
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3611

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 19.08.20 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Городской аким он где вообще? Выздоровел? И зачем он Вам?
Идите в управление спорта, у них есть же правила и деньги для олимпийцев, спросите что положено Вам.
Цитата:
Аким области на связь не выходит

На обращение не отвечает или как?
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 43
Пользователей: 0
Всего: 43

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 43 Queries | 60 Files Loaded: 545.68 Ko | Raw HTML: 55.21 Ko -