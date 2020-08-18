mandarin Re: Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали... #4 m





(Пользователи) Сообщений: 4

Регистрация: 15.08.20 (Пользователи) Отправлено: - 19:31 Странно ,почему один за всех отвечает? А где же все остальные участники строительства? Кто разрешение дал на проект? А грунт в Юбилейном подходящий? Как то попадалась статья гидрогеолога Елисеева, что там вообще строить нельзя! А Акимат разрешил!