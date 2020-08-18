Инквизитоp "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает". Обладательница олимпийской лицензии - о попытках добиться поддержки от акима Костаная #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 112

Регистрация: 18.09.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:22 Цитата: Головкин и Димаш тому пример В основных тезисах я с тобой согласен, но не по поводу Димаша и Головкина. Их то как раз у нас не поняли. Димашу так вообще сказали, что он не умеет петь. А знаменитыми они стали как раз за рубежом. А после этого стали примазываться к их достижениях. Я против выделения квартир спортсменам, певцам и пр., при условии, что в случае их побед и достижений, не будут примазываться к ним. Но у нас же они потом с трибун будут кричать какую они крутую спортсменку вырастили. Выбирая ту или иную профессию не надо надеяться, что все вокруг будут помогать. Я против огромных дотаций в ФК Тобол. Создайте условия для того, чтобы у детей была возможность заниматься спортом на эти деньги.