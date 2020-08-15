yudjin В Беларуси протестующие убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки #18





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6869

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:15 Сегодня на митинге в поддержку Лукашенко :

- Вы приехали с севера, востока и запада страны. У меня, может, не будет такой возможности сказать вам всем: да, мы проводили жесткий курс. Да, кому-то моя политика не нравилась. Власть не такая! Но мы с вами эту власть утвердили в середине 1990-х, принимая новую Конституцию. Вы тогда просили навести порядок — я его навел! Вы просили без коррупции и олигархов. Где эти олигархи? Вы просили очистить улицы Минска от бандитов. Я вам сделал! — продолжил президент.



— Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо!



Александр Лукашенко напомнил, как за полгода убрали тех, кто «убивал наших людей. По его словам, вместе с омоновцами, милицией, солдатами были уничтожены 32 банды.

— Силой, железной волей. Пацанами, которых сегодня шельмуют, их родители — мы брали оружие, нас были единицы, и мы их квасили на дорогах, 32 банды в Минске! Огромное количество!



— Батька, молодец! — прозвучало в ответ.



Далее он заявил, что белорусы небогатые, но имеют не 20 долларов. «Как можем, так живем, но на своей земле». — Вы просили учить детей, вы просили лечить людей. Учим и лечим! И лечим не хуже других, как показала недавняя история.