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≡ "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает". Обладательница олимпийской лицензии - о попытках добиться поддержки от акима Костаная
 
 
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§ NG.kz
"Не понимаю, зачем он говорит, но не делает". Обладательница олимпийской лицензии - о попытках добиться поддержки от акима Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39637

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Я думала, что власти организуют мне комфортные условия для подготовки к Олимпиаде, - рассказала Надежда Рябец. - В марте была на приёме у акима города. Рассказала, что мне негде жить в Костанае, что рассчитываю на поддержку. Он сказал, что поможет.
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* drakon
Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает"....
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19822

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 18.08.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это - Казахстан, детка... :lol: :oops:
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§ abaika95
Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает"....
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4744

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 18.08.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Они предлагали мне квартиру в микрорайоне Юбилейный, но мне она не подходит/



Ну беспридел вообще!!! Хватит это терпеть! Всем спортсменам кому дали квартиру не в том районе и им неудобно ездить на тренировки надо выходить и требовать квартиры прям напротив школы!! Это же уже ни в какие рамки!
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§ юля елиссева
Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает"....
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1658

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 18.08.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сей раз согласная я с подлизайкой. Где в старом жилом фонде ей квартиру искать будут?
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§ ACROS
Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает"....
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
905

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 18.08.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ему не до квартиры: над ним повис дамоклов меч в виде Антикора, за прегрешения его зама.
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§ сайлау курманов
Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает"....
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3996

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 18.08.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Времена нынче тяжёлые, диктовать условия как-то не скромно.
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§ ACROS
Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает"....
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
905

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 18.08.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:


Она разве диктует: никто акима за язык не тянул - сам же обещал. Она просто рассказывает как было.
Да, и сейчас время такое пошло: все идут в акимат, кричат:"аким выходи"- короче если ГОРЛОМ не возьмёшь, то не возьмёшь никогда. Это называется - концепцией СЛЫШАЩЕГО государства.
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§ arman_kst
Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает"....
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
501

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо брать, то что дают. А то потом поезд уедет
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§ Хозяин
Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает"....
Х


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
102

Регистрация:
28.03.16
Отправлено: 18.08.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мужик сказал - мужик сделал"?
Или нет?
Никто акима за язык не тянул. И найти деньги на то, чтобы снимать нормальную квартиру(80-100 тыс тнг/мес) это разве проблема?
А где все эти фонды при акиме, где спонсоры, меценаты, вице-президенты и пр. небедные деятели от бокса типа бывшего депутата и сына Розинова, Бек?
Фу, бл.., испанский стыд((
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§ Тот самый
Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает"....
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
897

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
На сей раз согласная я с подлизайкой. Где в старом жилом фонде ей квартиру искать будут?
abaika95:
неудобно ездить на тренировки


Правильно она говорит. С КЖБИ до Юбилейного даже на машине ехать через центр минут 25, а сейчас с половиной перекрытых дорог наверное все 40-45. На автобусе больше часа.

Ссуду пусть ей выделят и сама она найдёт и купит квартиру где-нибудь в районе ГАИ, СХИ. Если бы захотели помочь, то это вообще не проблема - люди же как-то покупают квартиры на вторичке.

А то хвалиться у нас чиновники любят спортсменами, когда они берут медали, а вот как создать условия, то это уже не про них.
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§ abaika95
Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает"....
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4744

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 18.08.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Никто акима за язык не тянул. И найти деньги на то, чтобы снимать нормальную квартиру(80-100 тыс тнг/мес) это разве проблема?/



На приеме у акима она была в марте до всей этой эпопеи с карантином, естественно что у него наверно сейчас куча других головняков кроме как боксерше найти квартиру где она хочет,могла согласится на юбилейный хотябы на время пока найдут квартиру где надо? Думаю могла а сейчас живёт у тренера кто в этом виноват? Ее же не по ветру пустили а предложили альтернативу,вообще спортсмены,певцы и артисты это приходяще уходящее, сейчас она выйграет на Олимпиаде ее начнут на руках таскать потом она возьмёт и уедет за длинным рублем,Головкин и Димаш тому пример
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* drakon
"Не понимаю, зачем он говорит, но не делает". Обладательница олимпийской лицензии - о попытках добиться поддержки от акима Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19822

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 18.08.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в марте до всей этой эпопеи с карантином,

Спит Аким, и карантин ему снится... :lol: :oops:
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§ Инквизитоp
"Не понимаю, зачем он говорит, но не делает". Обладательница олимпийской лицензии - о попытках добиться поддержки от акима Костаная
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
112

Регистрация:
18.09.14
Отправлено: 18.08.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Головкин и Димаш тому пример
В основных тезисах я с тобой согласен, но не по поводу Димаша и Головкина. Их то как раз у нас не поняли. Димашу так вообще сказали, что он не умеет петь. А знаменитыми они стали как раз за рубежом. А после этого стали примазываться к их достижениях. Я против выделения квартир спортсменам, певцам и пр., при условии, что в случае их побед и достижений, не будут примазываться к ним. Но у нас же они потом с трибун будут кричать какую они крутую спортсменку вырастили. Выбирая ту или иную профессию не надо надеяться, что все вокруг будут помогать. Я против огромных дотаций в ФК Тобол. Создайте условия для того, чтобы у детей была возможность заниматься спортом на эти деньги.
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§ Хозяин
Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает"....
Х


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
102

Регистрация:
28.03.16
Отправлено: 18.08.20 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
Я против огромных дотаций в ФК Тобол. Создайте условия для того, чтобы у детей была возможность заниматься спортом на эти деньги.

На ежегодные 3-7 млрд можно было каждый год по 1000 квартир покупать! И не только юным боксёршам с олимпийской лицензией(кстати единственной на всю область), а и молодым врачам, которых так не хватает, сиротам, многодетным и т.п.
Но акиму области конечно виднее, что для нас важнее - сидящая на бюджете(фактически на наших с вами налогах) футбольная команда Тобол или реальные потребности людей.
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