Victor Yang Лифты с браком, жалюзи пропускают воду - новые недоделки выявили в надземном переходе в Костанае #9





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 13106

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:22 Цитата: arman_kst:

Ливневую канализацию в микрорайоне постройте лучше. Чтобы дождевая и талая вода уходила. Как в других городах делают

Невозможно сделать ливневую канализацию в отдельно взятом микрорайоне - вода должна куда-то уходить. Обычно в реку. Это должна быть городская сеть.



По нашему первоначальному проекту их не было, потому что мы тоже считали, что через них переход будет заливать водой и задувать снегом. Но, когда проект проходил экспертизу, нам сказали добавить жалюзи - для поступления воздуха. Мы не можем командовать экспертизой, поэтому добавили в проект жалюзи.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39598 Ливневую канализацию в микрорайоне постройте лучше. Чтобы дождевая и талая вода уходила. Как в других городах делаютНевозможно сделать ливневую канализацию в отдельно взятом микрорайоне - вода должна куда-то уходить. Обычно в реку. Это должна быть городская сеть.По нашему первоначальному проекту их не было, потому что мы тоже считали, что через них переход будет заливать водой и задувать снегом. Но, когда проект проходил экспертизу, нам сказали добавить жалюзи - для поступления воздуха. Мы не можем командовать экспертизой, поэтому добавили в проект жалюзи.Источник:



Кстати, очень-очень частая ситуация, когда экспертиза предлагает вот такие "улучшения", а виноват, конечно, потом проектировщик. Хотя в данном случае необязательно было сплошные жалюзи делать - по одной решетке с каждого края было бы достаточно для воздуха, а для дождя и снега было бы мало.