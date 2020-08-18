Лифты с браком, жалюзи пропускают воду - новые недоделки выявили в надземном переходе в Костанае
N
Я робот
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Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 11:54
Ситуация с неработающим так, как нужно, надземным переходом по пр. Назарбаева превращается в скандальный сериал. Практически каждую неделю выявляются новые неполадки в работе перехода и предлагаются версии по их устранению. Читать новость
///а зимой переход наверняка будет задувать снегом,//
однозначно. забитый снегом переход. как забавно. восьмое чудо света. ну нафига в нашем климате строить такое. а на переход похоже и город и область похоже плюнули, один ждет решения по заму, второй чемоданы складывает в другую область.
Нужно чтобы люди пользовались этим переходом. Все недочеты, брак переделать и пользоваться. Пешеходный переход очень мешает нормальному движению. У нас и так в городе ездить невозможно, почти на каждом шагу пешеходные переходы или светофоры. А еще хорошо, как в парке поставить полицейский пункт, чтобы отлавливать тех кто перебегает на свой страх и риск нарушая при этом ПДД через дорогу в неположенном месте, а так же полицейские могли бы следить за сохранностью наших теплых остановок и надземного перехода. Так как одну солнечную батарею уже вытащили из одной остановки.
Цитата-/Когда мы осуществляли приемку надземного перехода, лифты работали с перебоями, но нам сказали: нужно принять,/
Молодцы
Цитата-/Объект приняли и выяснилось, что у лифтов технический брак, допущенный российским заводом-изготовителем/
В двойне молодцы
Цитата-/Но, когда проект проходил экспертизу, нам сказали добавить жалюзи - для поступления воздуха/
В тройне молодцы
Цитата-/И еще один существенный недостаток - высота порогов перед лифтами выше нормы. - То есть, на инвалидной коляске через такой порог не проедешь/
В четвертый раз молодцы
Вопрос
У нас же вроде сейчас не плановая экономика когда быстрей быстрей задним числом сдавали объекты чтобы соц соревнования выйграть или к определенному числу сдавали типо к 1 мая. Куда тут спешили? Точнее,и так его долго уже делали, так зачем с косяками раньше сдали? Делали бы ещё год но хотя бы так не позорились!! Сейчас его закроют на доработку и протянут до зимы что надо было сделать сразу в первую неделю когда поняли что там косяк на косяке,нет вперёд паровоза летять чтобы перед наСЕЛЕнием красиво выглядить....эээх
Неблагодарные вы люди-вам такую красоту построили за какие то несчастные 160 бюджетных лямов! Это же имиджевый проект. А как эффектно на фото смотрится переход в новом микрорайоне..особенно в ночное время и в непогоду! Вы что хотели регулируемый наземный переход за несколько миллионов? Да никаких светофоров не напасёшься на вас!А так все в шоколаде ,да ещё и дополнительными рабочими местами население обеспечивается/технички,ремонтники лифтов,электрики,бойцы постовой службы,контролирующие органы и прочие/. Всё ради вас дорогие наши горожане!
Идея оказалась не вполне удачной, что уже признали в отделе ЖКХ.
Об этом можно было догадаться на стадии проекта. Представляю, если таким доверить ракеты строить - "Ой. Бак взорвался. Все погибли. Да, идея оказалась не вполне удачной". Ничего, переделают, денег бюджетных много.
arman_kst: Ливневую канализацию в микрорайоне постройте лучше. Чтобы дождевая и талая вода уходила. Как в других городах делают Невозможно сделать ливневую канализацию в отдельно взятом микрорайоне - вода должна куда-то уходить. Обычно в реку. Это должна быть городская сеть.
По нашему первоначальному проекту их не было, потому что мы тоже считали, что через них переход будет заливать водой и задувать снегом. Но, когда проект проходил экспертизу, нам сказали добавить жалюзи - для поступления воздуха. Мы не можем командовать экспертизой, поэтому добавили в проект жалюзи.
Кстати, очень-очень частая ситуация, когда экспертиза предлагает вот такие "улучшения", а виноват, конечно, потом проектировщик. Хотя в данном случае необязательно было сплошные жалюзи делать - по одной решетке с каждого края было бы достаточно для воздуха, а для дождя и снега было бы мало.
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