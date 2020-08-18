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≡ Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 16 - дом № 12 по ул. Гашека
 
 
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§ NG.kz
Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 16 - дом № 12 по ул. Гашека
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39637

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году этому дому исполнилось 30 лет. Привычка сажать деревья и цветы здесь появилась вместе с первыми жильцами. Свидетельство тому - раскидистый дуб с прикрепленной к нему табличкой: «Этот дуб посажен в 1989 году геофизиком Тычковым А. И.».
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§ юля елиссева
Re: Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 16 - дом №...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1658

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 18.08.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где фото дуба?
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§ drakon
Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 16 - дом № 12 по ул. Гашека
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19822

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 18.08.20 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
где фото дуба?

Оглянись вокруг... :lol: ;-)
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