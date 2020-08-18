Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали лишением свободы
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали лишением свободы
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39637

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении директора ТОО «Институт Целинпроект» Романа Костиченко был оглашен сегодня, 18 августа, в суде №2 Костаная. Он обвинялся по двум статьям Уголовного кодекса РК: ст. 385 ч. 1 и ч. 3, ст. 279 ч. 1.
Читать новость
§ Сабыр
Re: Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
396

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало! Эти проектировщики за годы Независимости таких делов натворили! Это же кошмар!
Профайл
§ drakon
Re: Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19822

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 18.08.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что? Костиченко, один эти
дома проектировал?... 8-) :-o
Профайл
§ KOS77
Re: Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали...
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
751

Регистрация:
14.02.12
Отправлено: 18.08.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что? Костиченко, один эти дома проектировал?.

Думаю он один из многих молодых "директоров-подписантов", с "громким" названием должности не более того. Должность формальная, а ответственность увы самая настоящая.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 48
Пользователей: 2
Всего: 50

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 545.64 Ko | Raw HTML: 50.91 Ko -