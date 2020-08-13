abaika95 Re: Быт - двигатель технического прогресса #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4743

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:10 Цитата-/Если во времена присоединения Казахстана к России какой-либо аул не проявлял миролюбия, туда направлялась делегация с подарками, главным из которых был именно самовар/









Аааааа То-то думаю зачем столько крепостей,пикетов и застав казачьих вдоль границы строили а оно вон оказывается че,только аул взбунтовался туда казаки из ближайшей крепости подарочки везли,с главным агрументом самоваром,и все тишь и благодать,степняки же не умели воду кипятить на чай а тут на тебе! Можно даже новую историческую теорию вывести что к чаю народы средней Азии приобщились благодаря самовару!