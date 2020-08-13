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§ NG.kz
Быт - двигатель технического прогресса
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39635

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одна из самых нужных в хозяйстве энергий - тепловая. Как ее получали и использовали более века назад? На выставке «Энциклопедия музейных предметов» Костанайского областного краеведческого музея можно познакомиться с вещами, сопровождавшими наших предков в повседневной жизни.


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* Тот самый
Re: Быт - двигатель технического прогресса
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
895

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а самые маленькие делались на максимум 2 стакана и назывались «эгоист»

Метко :lol:

Говорят, такой чай обладает особенным вкусом.


Так и есть. Дымком пахнет
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* abaika95
Re: Быт - двигатель технического прогресса
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4743

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 18.08.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Если во времена присоединения Казахстана к России какой-либо аул не проявлял миролюбия, туда направлялась делегация с подарками, главным из которых был именно самовар/




Аааааа То-то думаю зачем столько крепостей,пикетов и застав казачьих вдоль границы строили а оно вон оказывается че,только аул взбунтовался туда казаки из ближайшей крепости подарочки везли,с главным агрументом самоваром,и все тишь и благодать,степняки же не умели воду кипятить на чай а тут на тебе! Можно даже новую историческую теорию вывести что к чаю народы средней Азии приобщились благодаря самовару!
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