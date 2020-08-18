Тот самый Re: "Не понимаю, зачем он говорит, но не делает".... #9 Т





(Полноправные пользователи) Сообщений: 895

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:40 Цитата: юля елиссева:

На сей раз согласная я с подлизайкой. Где в старом жилом фонде ей квартиру искать будут?

abaika95:

неудобно ездить на тренировки



Правильно она говорит. С КЖБИ до Юбилейного даже на машине ехать через центр минут 25, а сейчас с половиной перекрытых дорог наверное все 40-45. На автобусе больше часа.



Ссуду пусть ей выделят и сама она найдёт и купит квартиру где-нибудь в районе ГАИ, СХИ. Если бы захотели помочь, то это вообще не проблема - люди же как-то покупают квартиры на вторичке.



А то хвалиться у нас чиновники любят спортсменами, когда они берут медали, а вот как создать условия, то это уже не про них.