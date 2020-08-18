abaika95 Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4741

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:01 Цитата-/Белорусы на это не пойдут./







Белорусы может и пойдут только вот речь поспалитая от межы до межы не пойдет,ей не выгодно кусок отдавать своему кровному врагу а сейчас все к этому и идёт,проект великая Польша с Прибалтикой Белоруссией и Украиной европейский форпост против России



На кавказе сделают вечную войнушку одних с другими за каждую гору



И до нас скоро дело дойдёт,Ливию или Сирию второю чтобы всегда на границе неспокойно было



Геополитика чтоб ей пусто было