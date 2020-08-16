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≡ Убрали "зебру" на пр. Назарбаева. Ждем ДТП?
 
 
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§ NG.kz
Убрали "зебру" на пр. Назарбаева. Ждем ДТП?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39634

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 16.08.20 - 02:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото и видео ситуации, которая сложилась на этом участке трассы в новых микрорайонах Костаная, прислала в аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчица Светлана.
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§ Imago
Re: Убрали "зебру" на пр. Назарбаева. Ждем ДТП?
I


(Пользователи)
Сообщений:
2

Регистрация:
09.08.20
Отправлено: 16.08.20 - 02:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как так можно было убрать зебру, когда надземный переход официально не открыт, тем более, там как бы выявлены несоответствие стандартам??
Теперь что, ждать трагедий?
Вопросы требующие немедленного решения.
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§ сайлау курманов
Re: Убрали "зебру" на пр. Назарбаева. Ждем ДТП?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3994

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 16.08.20 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот если там будут ещё задерживать за переход в неположенном месте, можно расценить как геноцид против народа. Чем думают и что скажут соответствующие органы, очень даже любопытно
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§ Козлов я
Убрали "зебру" на пр. Назарбаева. Ждем ДТП?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1681

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 16.08.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Imago:
Как так можно было убрать зебру, когда надземный переход официально не открыт

Еще в советское время читал, как на западе делают пешеходные дорожки в новых микрорайонах. Сначала ничего не делают, а через месяц-другой смотрят, где пешеходы набили себе дорожки- осталось их только заасфальтировать.
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§ Гога
Re: Убрали "зебру" на пр. Назарбаева. Ждем ДТП?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 16.08.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
ничего не делают

----Не везде . Это так называемый английский метод . А есть немецкий - где сделали - там и ходи .
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§ open
Re: Убрали "зебру" на пр. Назарбаева. Ждем ДТП?
o


(Пользователи)
Сообщений:
13

Регистрация:
23.09.11
Отправлено: 16.08.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
учитесь ходить по переходу 8-) а лифты там стоят для инвалидов ;-)
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§ antonK
Re: Убрали "зебру" на пр. Назарбаева. Ждем ДТП?
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
825

Регистрация:
06.09.12
Отправлено: 17.08.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На самом деле если бы надземные переходы были норм и убрать зебру и огородить проезжую часть забором а разрешенную скорость увеличить до 70-80 было бы справедливо.
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§ Сабыр
Re: Убрали "зебру" на пр. Назарбаева. Ждем ДТП?
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
395

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно что убрали! Но есть олени,которые все равно пропускают и провоцируют ДТП! Надо срочно огородить 3м забором,потому что наши люди по-др не понимают. Либо патрулька и протоколы. Светофор или наземный переход. И без вариантов.
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