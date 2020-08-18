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≡ Лифты с браком, жалюзи пропускают воду - новые недоделки выявили в надземном переходе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Лифты с браком, жалюзи пропускают воду - новые недоделки выявили в надземном переходе в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39634

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуация с неработающим так, как нужно, надземным переходом по пр. Назарбаева превращается в скандальный сериал. Практически каждую неделю выявляются новые неполадки в работе перехода и предлагаются версии по их устранению.
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§ alex_60
Re: Лифты с браком, жалюзи пропускают воду - новые недоделки...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9002

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///а зимой переход наверняка будет задувать снегом,//

однозначно. забитый снегом переход.
как забавно. восьмое чудо света.
ну нафига в нашем климате строить такое.
а на переход похоже и город и область похоже плюнули,
один ждет решения по заму,
второй чемоданы складывает в другую область.
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§ Местный
Лифты с браком, жалюзи пропускают воду - новые недоделки выявили в надземном переходе в Костанае
М


(Пользователи)
Сообщений:
20

Регистрация:
29.04.10
Отправлено: 18.08.20 - 12:06
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§ abaika95
Re: Лифты с браком, жалюзи пропускают воду - новые недоделки...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4741

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 18.08.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Когда мы осуществляли приемку надземного перехода, лифты работали с перебоями, но нам сказали: нужно принять,/




Молодцы




Цитата-/Объект приняли и выяснилось, что у лифтов технический брак, допущенный российским заводом-изготовителем/



В двойне молодцы




Цитата-/Но, когда проект проходил экспертизу, нам сказали добавить жалюзи - для поступления воздуха/



В тройне молодцы



Цитата-/И еще один существенный недостаток - высота порогов перед лифтами выше нормы. - То есть, на инвалидной коляске через такой порог не проедешь/



В четвертый раз молодцы




Вопрос


У нас же вроде сейчас не плановая экономика когда быстрей быстрей задним числом сдавали объекты чтобы соц соревнования выйграть или к определенному числу сдавали типо к 1 мая.
Куда тут спешили? Точнее,и так его долго уже делали, так зачем с косяками раньше сдали? Делали бы ещё год но хотя бы так не позорились!! Сейчас его закроют на доработку и протянут до зимы что надо было сделать сразу в первую неделю когда поняли что там косяк на косяке,нет вперёд паровоза летять чтобы перед наСЕЛЕнием красиво выглядить....эээх
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§ arman_kst
Re: Лифты с браком, жалюзи пропускают воду - новые недоделки...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
500

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ливневую канализацию в микрорайоне постройте лучше. Чтобы дождевая и талая вода уходила. Как в других городах делают
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