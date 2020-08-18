abaika95 Re: Лифты с браком, жалюзи пропускают воду - новые недоделки... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4741

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:31 Цитата-/Когда мы осуществляли приемку надземного перехода, лифты работали с перебоями, но нам сказали: нужно принять,/









Молодцы









Цитата-/Объект приняли и выяснилось, что у лифтов технический брак, допущенный российским заводом-изготовителем/







В двойне молодцы









Цитата-/Но, когда проект проходил экспертизу, нам сказали добавить жалюзи - для поступления воздуха/







В тройне молодцы







Цитата-/И еще один существенный недостаток - высота порогов перед лифтами выше нормы. - То есть, на инвалидной коляске через такой порог не проедешь/







В четвертый раз молодцы









Вопрос





У нас же вроде сейчас не плановая экономика когда быстрей быстрей задним числом сдавали объекты чтобы соц соревнования выйграть или к определенному числу сдавали типо к 1 мая.

Куда тут спешили? Точнее,и так его долго уже делали, так зачем с косяками раньше сдали? Делали бы ещё год но хотя бы так не позорились!! Сейчас его закроют на доработку и протянут до зимы что надо было сделать сразу в первую неделю когда поняли что там косяк на косяке,нет вперёд паровоза летять чтобы перед наСЕЛЕнием красиво выглядить....эээх