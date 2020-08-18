Сергей_я Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3012

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:22 Цитата: yudjin:

Надеюсь, даже возможная смена власти пройдёт мирно и результативно.

я так понимаю изначально всем соседним странам было скажем так пофигу как и что происходило в РБ.Но после того как им там отрубили полностью инет, начали усиленно избивать народ, после этого соседи смекнули и если не врут слухи, теперь будет дележка, к кому РБ перетянуть. К РФ или к Европе.

Вот этот момент сильно может подпортить жизнь стране. Тем более сейчас, когда она на перепутье.

Не зря и по российским каналам начали про РБ говорить только сейчас, а не когда там самый треш был. СШП тоже вон видать свои интересы видит, раз периодически тоже свой нос сует.