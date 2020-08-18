abaika95 Re: «Вы думаете, мы не за вас?» – что сказали междугородним... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4741

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:21 Цитата-/Не очень то выгодно.Цены повысят.В итоге, нелегальные перевозчики будут пользоваться спросом и дальше./









Не имеют право вроде цены повышать,но и спроса сейчас я думаю будет не шибко много его и до карантина то мало было, если только не разрешат межрегиональные поездки а это вообще не скоро