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≡ Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
 
 
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§ NG.kz
Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39634

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом Минского завода колесных тягачей заявил, что президентские выборы в стране могут пройти после принятия на референдуме новой конституции.
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§ alex_60
Re: Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9001

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
после этого заявления,что в статье.
и известных криков .
он также заявил, что «пока вы меня не убьете, других выборов не будет».
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§ Сергей_я
Re: Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3012

Регистрация:
05.07.13
Отправлено: 18.08.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже уже все новостные каналы дали понять, что его сливают. Это уже 99,9%. А вот чьи интересы будут потом - вот очень большой вопрос. Убирают то таракана силами народа, а ставить нового управленца могут совсем другие заинтересованные люди со своими ценностями В будущем уже ясно что страна будет в глубоком кризисе. Если у руля встанет нормальный и умный человек, то пару тройку лет помучается народ. Перестройка же. Ну а если нет, то будет 2ая Украина.
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§ alex_60
Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9001

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Убирают то таракана силами народа,


какого таракана?
ты тогда кто?
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§ Сергей_я
Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3012

Регистрация:
05.07.13
Отправлено: 18.08.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
какого таракана? ты тогда кто?

Это его подпольное имя. Таракан в смысле усатый.Еще трехпроцентным его называют. Тут уже не знаю почему.
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* yudjin
Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6869

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 18.08.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На руку простым белорусам не развращенность деньгами, внутренняя цензура, воспитание и работоспособность. Надеюсь, даже возможная смена власти пройдёт мирно и результативно. Войны олихархов, кланов, родов и жузов у них не будет. При условии, что не вмешаются польско-литовские и прочие "други".
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§ ACROS
Re: Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
901

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 18.08.20 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я: что его сливают.


Походу и Россия, в лице Путина, не будут за него впрягаться: какой смысл и какая выгода им УЖЕ СЕЙЧАС от этого?
Он уже "хромая" утка - пусть ещё некоторое время протянет бла-бла-бла: типа референдума по новой конституции, её принятие, анау-мынау, туда-сюда, не первый раз замужем - максимум полгода всё это.
Хороший он руководитель: жёсткий( не жестокий), грамотный, практичный, искренне болеющий за свою страну - но, видать ПРОШЛО его время.
Надо уходить ему ДОСТОЙНО и ВОВРЕМЯ.
А то поступят с ним как с Н.Чаушеску.
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§ Сергей_я
Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3012

Регистрация:
05.07.13
Отправлено: 18.08.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Надеюсь, даже возможная смена власти пройдёт мирно и результативно.

я так понимаю изначально всем соседним странам было скажем так пофигу как и что происходило в РБ.Но после того как им там отрубили полностью инет, начали усиленно избивать народ, после этого соседи смекнули и если не врут слухи, теперь будет дележка, к кому РБ перетянуть. К РФ или к Европе.
Вот этот момент сильно может подпортить жизнь стране. Тем более сейчас, когда она на перепутье.
Не зря и по российским каналам начали про РБ говорить только сейчас, а не когда там самый треш был. СШП тоже вон видать свои интересы видит, раз периодически тоже свой нос сует.
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§ Сергей_я
Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3012

Регистрация:
05.07.13
Отправлено: 18.08.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Походу и Россия, в лице Путина, не будут за него впрягаться: какой смысл и какая выгода им УЖЕ СЕЙЧАС от этого?

ну такие высшие материи не нам обсуждать. Интерес всегда есть. Батька то попросил уже помощи у РФ. Значит она скорее всего будет. Только не совсем ясно на чьей стороне она будет, время покажет. Но гос-во приграничное, между скажем так двумя мирами, ЕС (и США в том числе) и РФ. Уже одно это обстоятельство большой интерес для соседних стран.
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§ alex_60
Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9001

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в интернете так в каждой деревне митинги и избиения.
родичи живут в Бресте.
говорят у них тихо.
это в Минске мол шумят .
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§ alex_60
Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9001

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все считают своим долгом отметиться...ну как же без них.
вмешаться во внутренние дела другой страны.

//выступил и министр иностранных дел Канады. Правительство страны не признает итоги выборов президента Белоруссии и призывает провести новые.///
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