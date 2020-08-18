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≡ «Вы думаете, мы не за вас?» – что сказали междугородним перевозчикам в акимате Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
«Вы думаете, мы не за вас?» – что сказали междугородним перевозчикам в акимате Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39634

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение пообещал озвучить заместитель акима области Сергей Карплюк. Но к перевозчикам вечером вышел только руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас НУРГАЛИЕВ.
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§ Сергей kst
Re: «Вы думаете, мы не за вас?» – что сказали междугородним...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
200

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 18.08.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну разрешат им перевозку,с учетом сан.условий и соц.дистанцирования,какая будет заполняемость автобуса-50%?
Не очень то выгодно.Цены повысят.В итоге, нелегальные перевозчики будут пользоваться спросом и дальше.
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§ ACROS
Re: «Вы думаете, мы не за вас?» – что сказали междугородним...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
901

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 18.08.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Решение пообещал озвучить заместитель акима области Сергей Карплюк.//

А, Карплюку это надо - он уже "хромая" утка - одной ногой он уже сенатор, у него уже другие проблемы.
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§ ACROS
Re: «Вы думаете, мы не за вас?» – что сказали междугородним...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
901

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 18.08.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Он предложил провести закрытую встречу и дал поручение охране не пускать корреспондента «НГ//

А, что тут скрывать, какие то гос.тайны всплывут или на поверку : элементарное неумение вести публичную беседу ?
Вчера смотрел выступление Луки на заводе тягачей: вот это человек идёт ДО КОНЦА- это вызывает уважение - и речь поставлена и аргументы есть, хотя уже его песенка СПЕТА.

У Нургалиева разве ранг позволяет давать указания охране??
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* yudjin
«Вы думаете, мы не за вас?» – что сказали междугородним перевозчикам в акимате Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6869

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 18.08.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
элементарное неумение вести публичную беседу ?

Мне одного раза (слушания по озеленению) хватило понять, что данный чиновник совершенно не умеет ни говорить, ни держать себя в руках, не повышая голос и не нести околесицу.
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