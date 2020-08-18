ACROS Re: «Вы думаете, мы не за вас?» – что сказали междугородним... #3 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 901

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:00 Цитата://Он предложил провести закрытую встречу и дал поручение охране не пускать корреспондента «НГ//



А, что тут скрывать, какие то гос.тайны всплывут или на поверку : элементарное неумение вести публичную беседу ?

Вчера смотрел выступление Луки на заводе тягачей: вот это человек идёт ДО КОНЦА- это вызывает уважение - и речь поставлена и аргументы есть, хотя уже его песенка СПЕТА.



У Нургалиева разве ранг позволяет давать указания охране??