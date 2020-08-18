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§ NG.kz
Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39632

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом Минского завода колесных тягачей заявил, что президентские выборы в стране могут пройти после принятия на референдуме новой конституции.
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* alex_60
Re: Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8997

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
после этого заявления,что в статье.
и известных криков .
он также заявил, что «пока вы меня не убьете, других выборов не будет».
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