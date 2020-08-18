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§ NG.kz
Минздрав ответил на вопрос об открытии кинотеатров
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39632

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов объяснил, почему в Казахстане открывают торговые центры, бутики и аттракционы, но запрещают работу кинотеатров.
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* Сергей kst
Минздрав ответил на вопрос об открытии кинотеатров
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
199

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 18.08.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всемирная пандемия является серьезной угрозой.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39595

Отсутствие работы и заработка у части населения-не меньшая угроза.Видимо они думают,что люди будут так жить сколь угодно долго,или предприниматели будут закрывать глаза,на огромные штрафы,которые лепят по поводу и без, слетевшие с тормозов мониторинговые группы?
Особенно глядя на произвол чиновников(преступление и смешное наказание,а то и его отсутствие), и всяких гос.компаний,которые наживаются на лекарствах и не только.Все это,в эпоху интернета-как на ладони,по мгновению ока.
Ситуация с волнениями в Европе,США,Беларуси-пример показательный.

[Исправлено: Сергей kst, 18.08.2020 - 09:57]
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§ nmv85
Re: Минздрав ответил на вопрос об открытии кинотеатров
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
70

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 18.08.20 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сытый голодному не верит", все гос структуры, бюджет как получали свою зп так и получают, им не понять что такое без работы и без денег. На 42.500 которые многострадальный народ не может даже получить, чиновники день не проживут. Не понятно по какому принципу идет открытие объектов,кто и где соблюдает эту дистанцию в супермаркетах на кассах в затылок дышат друг другу,в ЦОНах тоже самое.
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