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≡ «Вы думаете, мы не за вас?» – что сказали междугородним перевозчикам в акимате Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
«Вы думаете, мы не за вас?» – что сказали междугородним перевозчикам в акимате Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39632

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение пообещал озвучить заместитель акима области Сергей Карплюк. Но к перевозчикам вечером вышел только руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас НУРГАЛИЕВ.
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* Сергей kst
Re: «Вы думаете, мы не за вас?» – что сказали междугородним...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
199

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 18.08.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну разрешат им перевозку,с учетом сан.условий и соц.дистанцирования,какая будет заполняемость автобуса-50%?
Не очень то выгодно.Цены повысят.В итоге, нелегальные перевозчики будут пользоваться спросом и дальше.
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