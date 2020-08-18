nmv85 Re: Минздрав ответил на вопрос об открытии кинотеатров #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 70

Регистрация: 23.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:22 "Сытый голодному не верит", все гос структуры, бюджет как получали свою зп так и получают, им не понять что такое без работы и без денег. На 42.500 которые многострадальный народ не может даже получить, чиновники день не проживут. Не понятно по какому принципу идет открытие объектов,кто и где соблюдает эту дистанцию в супермаркетах на кассах в затылок дышат друг другу,в ЦОНах тоже самое.