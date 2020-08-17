Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
 
 
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
§ NG.kz
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39632

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 17.08.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный соперник президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны. Она также обратилась к силовикам.
Читать новость
* alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8997

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а работннкам заводов,которые металл сливают,
котлы ,линии останавливают.
и прочим ходильщикам 30/60 рублей
надо не выплачивать зарплату.
может вернутся на работу тогда и
будут требовать выплаты зарплаты.
но для этого же надо работать а не бастовать
и кричать уходи.
Профайл
* alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8997

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а так карьера крутая.
за два с половиной месяца из домохозяйки в лидеры нации.
у нас чтобы стать лидером нации двадцать лет понадобилось.
а тут из пешек в дамки.
в королевы назначили.
мужа в короли наверное назначат..
блогер-король.
Профайл
* alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8997

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Европейские лидеры не признают Лукашенко президентом и объявили его персоной нон-грата в ЕС


Лукашенко еще до выборов сказал, что в случае избрания его президентом,
как и раньше ,
выборы запад не признает никогда.
так что в принципе ничего нового
Профайл
* alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8997

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трамп впервые высказал свою реакцию по поводу происходящего в Беларуси. Он назвал ситуацию "ужасной" и отметил, что США внимательно следит за Беларусью.
что то про нового национального лидера промолчал.
зато отметил что что Владимир Путин, наряду с Си , Кимом и Эрдоганом является "шахматистом мирового класса".
Это, по словам Трампа, "вещь, которую он понял".

[Исправлено: alex_60, 18.08.2020 - 09:22]
Профайл
* alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8997

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже Бабарико поляко-литовцы будут двигать в президенты.
Колесникова ,начальник его щтаба,возле каждого дерева--отмечается,
выступает днем и ночью.
а тот националист конкретный.
Профайл
* alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8997

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный обнародовал у себя в авторском Telegram-канале расценки белорусских провокаторов за признание девушек в том, что они якобы стали жертвами изнасилования силовиками. За одно признание на камеру готовы заплатить 2500 евро.
Профайл
§ yudjin
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6867

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 18.08.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Европейские лидеры не признают Лукашенко президентом и объявили его персоной нон-грата в ЕС.

Лукашенко уже жил с десяток лет в этом статусе и, думаю, не очень страдал и убивался. Так, что ему не привыкать.
Батька дал на откуп идею с новой конституцией, после принятия которой на референдуме возможны новые выборы. Тянет время, в надежде, что люди согласятся, успокоятся, а он продолжит руководить страной.
Он хитрый и не дурак, признавая свою жесткость, говорит в общем-то правильные вещи...
-Хочешь работать? Работай! Хочешь бастовать? Бастуй! Только жрать ты, что зимой будешь?
Польша, Литва точно не накормит...
Профайл
§ Kairat stayer
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2022

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Поэтому стоит надеяться на здравый подход, мирное течение , выводы власти и действительно уход от жесткого контроля всего и вся. А народ будет только ЗА.... единственное пугает, это ежедневно нарастающая массовость протестов.


Всё верно, тоже надеюсь на лучшее, к Батьке с уважением отношусь, вместе с тем с его слов якобы внешние силы организовали протесты. Однако, на мой взгляд, как вы отметили выше из-за жесткого контроля всего и вся, те-же иностранные некоммерческие НПО и зависимые от них общественные структуры, которые продвигали их программы и проекты перед выборами были зачищены. Ну и кандидаты на должность президента С.Тихановский, В.Бабарико, В.Цепкало и другие под разными предлогами не были допущены к предвыборной компании и.т.д.

Скорее всего, чем закончатся протесты никто не знает, Батька не хочет уступать, народ хочет свободы слова и мыслей, разнообразие мнений, будем наблюдать за дальнейшим развитием событий.
Профайл
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Сергей kst, Тимур Гафуров

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 55
Пользователей: 2
Всего: 57

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 41 Queries | 60 Files Loaded: 545.64 Ko | Raw HTML: 68.47 Ko -