Kairat stayer Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси #67 K





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2022

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:07 Цитата: yudjin:

Поэтому стоит надеяться на здравый подход, мирное течение , выводы власти и действительно уход от жесткого контроля всего и вся. А народ будет только ЗА.... единственное пугает, это ежедневно нарастающая массовость протестов.



Всё верно, тоже надеюсь на лучшее, к Батьке с уважением отношусь, вместе с тем с его слов якобы внешние силы организовали протесты. Однако, на мой взгляд, как вы отметили выше из-за жесткого контроля всего и вся, те-же иностранные некоммерческие НПО и зависимые от них общественные структуры, которые продвигали их программы и проекты перед выборами были зачищены. Ну и кандидаты на должность президента С.Тихановский, В.Бабарико, В.Цепкало и другие под разными предлогами не были допущены к предвыборной компании и.т.д.



Скорее всего, чем закончатся протесты никто не знает, Батька не хочет уступать, народ хочет свободы слова и мыслей, разнообразие мнений, будем наблюдать за дальнейшим развитием событий.