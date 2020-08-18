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≡ 12 в Костанае, 7 - в Сарыкольском районе - хроника пандемии за прошедшие сутки в регионе
 
 
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§ NG.kz
12 в Костанае, 7 - в Сарыкольском районе - хроника пандемии за прошедшие сутки в регионе
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39632

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 18.08.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего в Костанайской области за прошедшие сутки, 16 августа, выявлены 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 12 из них в областном центре и 7 - в Сарыкольском районе. С диагнозом пневмония госпитализированы 2 человека.
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* alex_60
Re: 12 в Костанае, 7 - в Сарыкольском районе - хроника пандемии...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8997

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 18.08.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное стали на область 20 тестов в день выделять.
раньше 60 было.
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