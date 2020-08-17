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≡ Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
 
 
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§ NG.kz
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39628

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 17.08.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный соперник президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны. Она также обратилась к силовикам.
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§ elektron
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5535

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 17.08.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто в КЗ способен указать нуротану на их ошибки?

Ну так и там так же. Батько даже шанса не даёт кому то быть кандидатом. Хотя наверняка есть люди. Отсюда и недовольства. В той же России, сначала Путин-Медведев. Теперь не смотря на стабильность, приелось походу. Кто следующий? Но в России, хотя бы кандидаты какие ни какие с политическим опытом работы есть. Зюганов, потом другой коммунист (не помню фамилии) тот же Жириновский в своё время (лично моё мнение все не дай бог). Но на то она и демократия.:-)
А тут просто ступор, как и в КЗ в принципе. Хорошо, что передача власти мирно прошла.
А у вас в Канаде, как и у нас в Германии всё ещё есть выбор. И да всё примерно как ты и описал.
Правда возраст с 18-ти до 16-ти даже сократить планируют. Да и власть парламентерская всё таки. Не один чел всё решает. ;-)
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§ maxsaf
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7392

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, щас вас по тревоге всех подымут, француз прикол новый запостил))
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§ maxsaf
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7392

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
до 16-ти даже сократить планируют

Поколение ютубчика - еще проще будет липовые голоса рисовать))
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§ elektron
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5535

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 17.08.20 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Поколение ютубчика - еще проще будет липовые голоса рисовать))

Тут тоже не просто. Вон в Англии оказывается молодёжь не пошла на голосование по выходу из евросоюза, проголосовали в основном взрослое население и за выход. Тоже бучу поднимали. Так что если даже и не будет так как ты хочешь, нужно идти и голосовать хотябы за то, что как бы хотелось быть. А то потом уже поздно будет. ;-)
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§ maxsaf
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7392

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хорошо, что передача власти мирно прошла.

Я вас умоляю, какая передача?))
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§ elektron
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5535

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 17.08.20 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я вас умоляю, какая передача?))

Это было про КЗ если что и 02. ;-)
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§ maxsaf
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7392

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вон в Англии оказывается молодёжь не пошла на голосование по выходу из евросоюза

Да что бы понимала та молодежь?)) Им кто вайфай даст и тик-ток блочить не будет - тот и лидер))
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§ maxsaf
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7392

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это было про КЗ если что и 02.

Я понял прикол))
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§ Victor Yang
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13104

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 18.08.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да и власть парламентерская всё таки. Не один чел всё решает.

Для наших стран пока лучше так. Общество и экономика сначала стабилизироваться должны, идя за одним человеком. Парламент в такой ситуации только раздрай внесёт. Иногда очень надо чтобы было сказано: Надо вот так и никак иначе! А путь парламента в становлении - он очень долгий будет - придет один, начнет дела (а дела, надо понимать - авгиевы конюшни), срок кончится, дела не завершил. Приходит другой (из оппозиции, ага) - прошлые дела он считает неважными, их забрасывает, начинает новые, а дальше по кругу. Украина с их сменяемостью президентов скатилась со второй по размеру экономики до туда где есть сейчас. А в будущем будет, я уверен, и парламентская власть и демократия.
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§ abaika95
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4737

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 18.08.20 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Абайка, щас вас по тревоге всех подымут, француз прикол новый запостил))/





Незнаю,отдел "П" пока молчит,я сам не вкурсе че там банкир запосТил) думаю либо с покойником что-то либо с батькой связано третьего не дано)
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