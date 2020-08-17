Цитата: maxsaf:

Кто в КЗ способен указать нуротану на их ошибки?

Ну так и там так же. Батько даже шанса не даёт кому то быть кандидатом. Хотя наверняка есть люди. Отсюда и недовольства. В той же России, сначала Путин-Медведев. Теперь не смотря на стабильность, приелось походу. Кто следующий? Но в России, хотя бы кандидаты какие ни какие с политическим опытом работы есть. Зюганов, потом другой коммунист (не помню фамилии) тот же Жириновский в своё время (лично моё мнение все не дай бог). Но на то она и демократия.

А тут просто ступор, как и в КЗ в принципе. Хорошо, что передача власти мирно прошла.

А у вас в Канаде, как и у нас в Германии всё ещё есть выбор. И да всё примерно как ты и описал.

Правда возраст с 18-ти до 16-ти даже сократить планируют. Да и власть парламентерская всё таки. Не один чел всё решает.