maxsaf Вечная жизнь 2.0 #437





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7392

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:39 Цитата: elektron:



У человека тоже есть логика, просто она иногда "хромает", мы списываем ошибки на эмоции. ИИ отличается от обычной программы тем что никогда не знает 100% результат, внутри программа оперирует вероятностями, поэтому если ИИ выдает вам четкий ответ, это не означает 100% уверенность, а лишь некую высокую вероятность, округленную до 100%. А там где логика не 100%-ая - появляются эмоции, или то, что мы называем этим словом. Когда все больше автомобилей будут управляться ИИ, в критических ситуациях ему прийдется принимать решение - убить пешехода или водителя, если третье невозможно. Этот выбор вы будете бурно обсуждать, связывая произошедшее с эмоциями машины.