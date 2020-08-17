yudjin Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси #27





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6866

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:33 Тихановская - простая белорусская баба со знанием английского, умеющая готовить котлеты. Просто попала по настоянию мужа-блогера, который видимо и был заряжен всей этой польско-литовской сворой на раскачивание Лукашенко. По ходу, она и сама не рада куда ввязалась... но потянуть страну, она конечно же не потянет, а бросить пока не может. Народ посчитал её лучом света не потому, что она семь пядей во лбу лидер нации, а просто жесткая жизнь при батьке не позволила разложить страну, ни морально, ни материально, как кому-то хочется.

За это, я считаю, народ должен быть ему благодарен...что не видно. А яркий пример того, что манны европейской не будет у них рядом, за околицей. И Лукашенко должен был через подконтрольные сми ежедневно крутить видео с майдана, как прививку от подобного развития событий.

Большое отличие Беларуси от Украины в том, в какую почву упало зерно революции... если в нэзалежной народ обнищавший, при коррумпированной власти, олигархах и диком расслоение общества с многолетней культивируемой ненавистью к России, то в Беларуси люди и положение совсем другое.

Поэтому стоит надеяться на здравый подход, мирное течение , выводы власти и действительно уход от жесткого контроля всего и вся. А народ будет только ЗА.... единственное пугает, это ежедневно нарастающая массовость протестов.