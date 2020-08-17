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≡ Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
 
 
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§ NG.kz
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39628

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 17.08.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный соперник президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны. Она также обратилась к силовикам.
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* Victor Yang
Re: Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13100

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 17.08.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Она также обратилась к силовикам:

- Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа


... то начнётся самая настоящая гражданская война и правление Лукашенко покажется медом. Ни дай Бог, какой-нибудь генерал её послушает. Нет, конечно, если силовики уволятся из органов и тогда перейдут на сторону Тихановской ("народа", ага) - тогда без проблем. А если со всей амуницией и оружием - тогда очень плохо. Но призывы очень смахивают на призывы к гражданской войне, очень похоже.
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§ Сергей kst
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
197

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 17.08.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А если со всей амуницией и оружием - тогда очень плохо.

Верно.Но не думаю,что так будет.10 раз подумают,особенно после того,как Путин объявил о помощи по линии ОДКБ.
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§ ACROS
Re: Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
898

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 17.08.20 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
по линии ОДКБ


По линий ОДКБ - это кажеться если нападёт ВНЕШНИЙ враг, а тут чисто ВНУТРЕННЕЕ дело ( не так посчитали бюллетни ).
Да и после такой ситуации, когда контроль со стороны государства ПОТЕРЯН, Луке надо УХОДИТЬ - Боливар не вынесет двоих.

И дело тут не в Тихановской - дело в том что белорусский народ проголосовал НЕ ЗА Тихановскую, а ПРОТИВ Лукашенко. Вместо Тихановской пошла бы и Пупкина и эффект был бы таким же.
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§ drakon
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19815

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 17.08.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
( не так посчитали бюллетни ).

А кто их, пересчитывал?... :lol: ;-)
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* Victor Yang
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13100

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 17.08.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
дело тут не в Тихановской - дело в том что белорусский народ проголосовал НЕ ЗА Тихановскую, а ПРОТИВ Лукашенко. Вместо Тихановской пошла бы и Пупкина и эффект был бы таким же.

Ну а разве это рационально? По мне - так Тихановская реально разжигает. Тут более конструктивным будет взять Тихановскую в правительство. Ну это при условии что она действительно за лучшую жизнь в Белоруссии. А нынешнюю ситуацию Иван Андреевич описал в басне про Лебедя, Рака и Щуку.
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§ maxsaf
Re: Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7377

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну это при условии что она действительно за лучшую жизнь в Белоруссии.

Что-то мне подсказывает, на примере Зе, что они и правда за страну, по началу. Но когда им рассказывают в первую неделю настоящие правила игры в большой политике, секретные, о которых никто из них и не подозревал - они в шоке - отрицание, гнев, принятие... А дальше плывут по течению, или туда, куда скажут. Поэтому Лука прав, без него наступит опа.
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§ elektron
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5530

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 17.08.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было в Беларусь свои мониторинговые группы отправлять. Вот бы настригли капусты :lol: :lol:
Кстати куда корону дели в Беларуси? ;-) После такой массовости, все больницы должны были быть по идее уже завалены. ;-)
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§ maxsaf
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7377

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Тот же вопрос задавал. Видимо корона есть только там где ее ищут. А если о ней забыть - то и она о тебе забывает))
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§ Козлов я
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1681

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 17.08.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А если о ней забыть - то и она о тебе забывает))
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* Victor Yang
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13100

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 17.08.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
После такой массовости, все больницы должны были быть по идее уже завалены.

Так инкубационный период - 14 дней, а выступают только 9-й.
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§ Козлов я
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1681

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 17.08.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
начнётся самая настоящая гражданская война
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§ maxsaf
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7377

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так инкубационный период - 14 дней, а выступают только 9-й.

Ну ладно, подождем еще))
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§ yudjin
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6866

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 17.08.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тихановская - простая белорусская баба со знанием английского, умеющая готовить котлеты. Просто попала по настоянию мужа-блогера, который видимо и был заряжен всей этой польско-литовской сворой на раскачивание Лукашенко. По ходу, она и сама не рада куда ввязалась... но потянуть страну, она конечно же не потянет, а бросить пока не может. Народ посчитал её лучом света не потому, что она семь пядей во лбу лидер нации, а просто жесткая жизнь при батьке не позволила разложить страну, ни морально, ни материально, как кому-то хочется.
За это, я считаю, народ должен быть ему благодарен...что не видно. А яркий пример того, что манны европейской не будет у них рядом, за околицей. И Лукашенко должен был через подконтрольные сми ежедневно крутить видео с майдана, как прививку от подобного развития событий.
Большое отличие Беларуси от Украины в том, в какую почву упало зерно революции... если в нэзалежной народ обнищавший, при коррумпированной власти, олигархах и диком расслоение общества с многолетней культивируемой ненавистью к России, то в Беларуси люди и положение совсем другое.
Поэтому стоит надеяться на здравый подход, мирное течение , выводы власти и действительно уход от жесткого контроля всего и вся. А народ будет только ЗА.... единственное пугает, это ежедневно нарастающая массовость протестов.
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§ elektron
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5530

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 17.08.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так инкубационный период - 14 дней

до 14-ти дней, в среднем от 4-рёх до 10-ти
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* Victor Yang
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13100

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 17.08.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Большое отличие Беларуси от Украины в том, в какую почву упало зерно революции...

Вна Украине все годы лили в уши что Россия - главный враг и все беды от неё.
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