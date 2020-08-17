Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как выйти из карантина? – Постановление о послаблениях санитарного режима прокомментировали в Костанайской области
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Как выйти из карантина? – Постановление о послаблениях санитарного режима прокомментировали в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39628

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 17.08.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не исключено возвращение всех ограничений, если эпидобстановка ухудшится. Об этом на брифинге в РСК заявил заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
Читать новость
§ Охотник
Как выйти из карантина? – Постановление о послаблениях санитарного режима прокомментировали в Костанайской области
О


(Пользователи)
Сообщений:
21

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 17.08.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как эти ... достали! Выдумали очередную хрень и сидят довольные. Когда вы уже вы головой будете думать? Мне вот интересно он и спит в маске?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 17.08.2020 - 15:34]
Профайл
§ alex_60
Re: Как выйти из карантина? – Постановление о послаблениях...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8988

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Одиноко идущий человек по улице должен носить маску? – спросил корреспондент «НГ». - Улица - это тоже общественное место. Да, обязан носить маску. – ответил Севостьянов.//

надо было его еще попытать.
в в лесу надо носить?
и что такое общественное место.
он в курсе?
юристы так комментируют.
//
простая улица не является общественным местом. ... если вы находитесь в месте, где могут происходить какие-то активности, то скорее всего это общественное место», В то же время обычные улицы и тротуары, предназначенные для прохода людей, не могут быть общественным местом.///
Профайл
§ Охотник
Re: Как выйти из карантина? – Постановление о послаблениях...
О


(Пользователи)
Сообщений:
21

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 17.08.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда он знает что такое общественное место,он в школе не учился наверное,а прогуливал. Катимся к тому чтобы сходить по нужде я должен сначала спросить разрешение у этого "специалиста"
Профайл
§ abaika95
Re: Как выйти из карантина? – Постановление о послаблениях...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4734

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 17.08.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Италии уже вторая волна потихоньку начинается а зная по истории испанского гриппа первая волна была цветочками по сравнению с осенней! Так что впереди ждут славные денёчки
Профайл
§ electro
Re: Как выйти из карантина? – Постановление о послаблениях...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
341

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 17.08.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если ситуация будет ухудшаться и задела прочности не будет, то до 30% предприятий будут закрываться. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39589

А ничего, что на этих 30 процентах люди работают??? Они же не виноваты в этой вашей...ерунде
Помогайте людям, причём не 42500, а уже по 100тыс., иначе смотрИте...
вот и узнАем, что это такое - атамекен
:-x :-x :-x
Профайл
§ maxsaf
Как выйти из карантина? – Постановление о послаблениях санитарного режима прокомментировали в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7377

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В Италии уже вторая волна потихоньку начинается а зная по истории испанского гриппа первая волна была цветочками по сравнению с осенней! Так что впереди ждут славные денёчки

Чё там у шведов, по идее уже все вымерли. Или нет?;-)
Профайл
§ Охотник
Как выйти из карантина? – Постановление о послаблениях санитарного режима прокомментировали в Костанайской области
О


(Пользователи)
Сообщений:
21

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 17.08.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А масочку заместитель нынче правильно натянул. Исправился, чтобы народу пример показать как в намордниках ходить
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang, Я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 53
Пользователей: 1
Всего: 54

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 44 Queries | 60 Files Loaded: 545.64 Ko | Raw HTML: 63.57 Ko -