alex_60 Re: Как выйти из карантина? – Постановление о послаблениях... #2 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8988

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:33 //Одиноко идущий человек по улице должен носить маску? – спросил корреспондент «НГ». - Улица - это тоже общественное место. Да, обязан носить маску. – ответил Севостьянов.//



надо было его еще попытать.

в в лесу надо носить?

и что такое общественное место.

он в курсе?

юристы так комментируют.

//

простая улица не является общественным местом. ... если вы находитесь в месте, где могут происходить какие-то активности, то скорее всего это общественное место», В то же время обычные улицы и тротуары, предназначенные для прохода людей, не могут быть общественным местом.///