Цитата: Она также обратилась к силовикам:



- Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа





... то начнётся самая настоящая гражданская война и правление Лукашенко покажется медом. Ни дай Бог, какой-нибудь генерал её послушает. Нет, конечно, если силовики уволятся из органов и тогда перейдут на сторону Тихановской ("народа", ага) - тогда без проблем. А если со всей амуницией и оружием - тогда очень плохо. Но призывы очень смахивают на призывы к гражданской войне, очень похоже.