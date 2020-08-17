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≡ "Нелегалы так и ездят!" - вслед за торговцами к облакимату пришли междугородние перевозчики
 
 
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§ NG.kz
"Нелегалы так и ездят!" - вслед за торговцами к облакимату пришли междугородние перевозчики
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39627

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 17.08.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перевозчики междугородних маршрутов пришли сегодня к акимату Костанайской области, чтобы заявить о двух проблемах: необходимости открытия автобусного сообщения по области и борьбе с нелегальными таксистами.
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§ abaika95
Re: "Нелегалы так и ездят!" - вслед за торговцами к...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4734

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 17.08.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну раз такая ситуация в сфере перевозок почему нельзя регламентировать частные перевозки и индрайвер!? Индрайвер это средство попутчиков чтобы находить, а у нас ушлые сразу поставили это дело на поток причем каждая 3 машина на армянском учёте от чего зимой и выходили мамкины
бунтари

Но и перевозчики тоже сами себе яму роют когда вместо прямых рейсов и упрощения покупки билетов запускают рейсы с остановками в каждом колхозе,поэтому человек 10 раз подумает ехать брать билет на вокзал зная что до пункта назначения будет ехать в бусе который останавливается по дороге раз 10 или заказать попутку чуть дороже но зато напрямки и быстрее
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§ ACROS
Re: "Нелегалы так и ездят!" - вслед за торговцами к...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
898

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 17.08.20 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая то новая форма общения народа и власти: площадь перед акиматами.
Торговцы, теперь перевозчики, а завтра кто? А что будут делать зимой - в буран, в метель, в мороз ?? И это концепция - СЛЫШАШЕГО государства??
Власть действительно ДАЛЕКА от народа и ей БЕЗРАЗЛИЧНО положение её НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, или просто расписывается в своей импотентности и бессилии:
армия фискально-силовых органов, которая существует в том числе и на деньги ЗАКОННОПОСЛУШНЫХ перевозчиков, которая НЕ МОЖЕТ или вернее НЕ ХОЧЕТ приструнить нелегалов, кстати это касается и не только перевозок, но и сферы реализации алкоголя. Незаконные продавцы алкоголя как торговали, так и торгуют, спиртом и прочей дешевой китайской отравой: им, также как и нелегальным перевозчикам: - карантин, режим ЧП, локдауны, рейды полиции, и прочие страшилки государства нипочём.
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§ ACROS
Re: "Нелегалы так и ездят!" - вслед за торговцами к...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
898

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 17.08.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
запускают рейсы с остановками в каждом колхозе,


Что то я не замечал что бы междугородние перевозчики обслуживали каждый колхоз.
С одной стороны эти нелегалы РЕАЛЬНО спасают "безлошадных" пассажиров: именно ОНИ, пусть и нелегально и обслуживают жителей отдалённых ауылов и сёл. ршруты Власть же не хочет запускать "социально-убыточные" маршруты с дотаций со стороны государства: им легче и привычней обьявит поселок" беспереспективным" и отрезать им всё: и медицину, и образование и акимат.
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