ACROS Re: "Нелегалы так и ездят!" - вслед за торговцами к... #2 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 898

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:28 Какая то новая форма общения народа и власти: площадь перед акиматами.

Торговцы, теперь перевозчики, а завтра кто? А что будут делать зимой - в буран, в метель, в мороз ?? И это концепция - СЛЫШАШЕГО государства??

Власть действительно ДАЛЕКА от народа и ей БЕЗРАЗЛИЧНО положение её НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, или просто расписывается в своей импотентности и бессилии:

армия фискально-силовых органов, которая существует в том числе и на деньги ЗАКОННОПОСЛУШНЫХ перевозчиков, которая НЕ МОЖЕТ или вернее НЕ ХОЧЕТ приструнить нелегалов, кстати это касается и не только перевозок, но и сферы реализации алкоголя. Незаконные продавцы алкоголя как торговали, так и торгуют, спиртом и прочей дешевой китайской отравой: им, также как и нелегальным перевозчикам: - карантин, режим ЧП, локдауны, рейды полиции, и прочие страшилки государства нипочём.