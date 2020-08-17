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≡ Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
 
 
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§ NG.kz
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39627

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 17.08.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный соперник президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны. Она также обратилась к силовикам.
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§ Victor Yang
Re: Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13096

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 17.08.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Она также обратилась к силовикам:

- Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа


... то начнётся самая настоящая гражданская война и правление Лукашенко покажется медом. Ни дай Бог, какой-нибудь генерал её послушает. Нет, конечно, если силовики уволятся из органов и тогда перейдут на сторону Тихановской ("народа", ага) - тогда без проблем. А если со всей амуницией и оружием - тогда очень плохо. Но призывы очень смахивают на призывы к гражданской войне, очень похоже.
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§ Сергей kst
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
197

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 17.08.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А если со всей амуницией и оружием - тогда очень плохо.

Верно.Но не думаю,что так будет.10 раз подумают,особенно после того,как Путин объявил о помощи по линии ОДКБ.
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