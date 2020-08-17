abaika95 Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4734

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:46 Цитата-/у тебя информация от кого, от домохозяйки?надежный польский источник.там сто человек было. по их информации.она и яичницу то не уверен что поджарить может.а туда же, со своим../







На митинге ЗА или против батьки 100 человек было?) В первое верится больше)





Цитата-/тебе это зачем?просто вопросов накидать?/







Ну мало ли,может она тебе доверия не внушает потомучто женщина) вон дракону

должна внушать у них уже 16 лет правит









Цитата-/Мне не травится то, что она НЕ сидит в Беларуссии...





Ключевое слово сидит ну или лежит по луной да?