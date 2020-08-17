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≡ Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
 
 
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§ NG.kz
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39627

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 17.08.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный соперник президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны. Она также обратилась к силовикам.
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§ Сергей kst
Re: Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
197

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 17.08.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39588

Что и требовалось доказать.Прийдется таки барышне денежку отрабатывать.
То она слезливо говорила,что не готова,то теперь она готова.
Путин сказал,что Россия готова помочь Беларуси,и даже по линии ОДКБ... Становится интересно.Может батька делегирует часть своих полномочий Москве и интеграция произойдет.
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§ drakon
Re: Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19814

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 17.08.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во блин, Лидер Нации,появился,
в Беларуси... :lol: :-o
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§ Сергей kst
Re: Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
197

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 17.08.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Отправлено: 17.08.20 - 14:40 Во блин, Лидер Нации,появился, в Беларуси

Сидит в Литве,"лидер".Настоящий находится в Беларуси.
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§ alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8988

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Во блин, Лидер Нации,появился, в Беларуси.


поляки с прибалтами,
и примкнувшая к ним украина(советуют еще, как и макрон,
у одних разруха после майдана и потеря территорий,
другой с желтыми жилетами войну устроил,все закончить не может)
аж визжат от счастья.от такого лидера.
работы подвалило полные штаны,
надо же перед америкосами отрабатывать.
(у которых тоже война идет против населения, с убитыми и ранеными)
денежки то не просто так дают.

[Исправлено: alex_60, 17.08.2020 - 15:18]
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§ abaika95
Re: Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4734

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 17.08.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Во блин, Лидер Нации,появился,в Беларуси/



А что вам не нравится?) То что она женщина или то что сидит в Литве?)
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§ abaika95
Re: Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4734

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 17.08.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-Сидит в Литве,"лидер".Настоящий находится в Беларуси/


Настоящий у которого поддержки 5 тысяч и то связенных с колхозов? Если он настоящий чтож против него столько митингов?
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§ alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8988

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Настоящий у которого поддержки 5 тысяч и то связенных с колхозов? Если он настоящий чтож против него столько митингов?


у тебя информация от кого, от домохозяйки?
надежный польский источник.
там сто человек было. по их информации.
она и яичницу то не уверен что поджарить может.
а туда же, со своим..

[Исправлено: alex_60, 17.08.2020 - 16:28]
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§ alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8988

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
То что она женщина или то что сидит в Литве?)


а тебе это зачем?
просто вопросов накидать?
для количества.
да наверстывать надо ..
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§ drakon
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19814

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 17.08.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что вам не нравится?) То что она женщина или то что сидит в Литве?)


Мне не травится то, что она НЕ сидит в Беларуссии... 8-) :-o
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§ alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8988

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто флагов то 170 метровых нашил?
пацаны,с арматурой, которые бутылки с коктейлем бросали в ментов?
и таранили ,сбивали, на машинах милицию?
или девочки с шариками , которым 60 рублей платят.
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§ alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8988

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне не травится то, что она НЕ сидит в Беларуссии


так ее под честное слово отпустили,"я больше не буду",
а она это свое слово засунула...
продалась теперь литовцам,полякам,
национальный лидер.тьфу.
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§ abaika95
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4734

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 17.08.20 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/у тебя информация от кого, от домохозяйки?надежный польский источник.там сто человек было. по их информации.она и яичницу то не уверен что поджарить может.а туда же, со своим../



На митинге ЗА или против батьки 100 человек было?) В первое верится больше)


Цитата-/тебе это зачем?просто вопросов накидать?/



Ну мало ли,может она тебе доверия не внушает потомучто женщина) вон дракону
должна внушать у них уже 16 лет правит




Цитата-/Мне не травится то, что она НЕ сидит в Беларуссии...


Ключевое слово сидит ну или лежит по луной да?
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§ abaika95
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4734

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 17.08.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/а кто флагов то 170 метровых нашил?пацаны,с арматурой, которые бутылки с коктейлем бросали в ментов?и таранили ,сбивали, на машинах милицию?/



Эти флаги вполне возможно в ателье сшить
Где видео где коктейли в ментов кидают можно?
И много насбивали ментов? Сколько погибших?
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§ alex_60
Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8988

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то комики, певцы не рвутся в национальные лидеры.
на уровне домохозяйки остановились....
у соседей вон комик рулит.
ничего так, красота.
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