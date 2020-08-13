Цитата: Сабыр:

КТЭК тоже можно понять,почему они должны за свой счёт ремонтировать сети далеко не бедных организаций?? Пусть тогда мёрзнут и решают свои проблемы. Понятно что применят адм ресурс и наклонят,но это же не выход из ситуации! У КТЭК и так хватает проблем с отказными пкск и т.д.



Вот понимаете в чем дело,ладно, тяжбы между гос. и физ. лицами.Но ведь структура государственная.Не представляю,что творилось в башке того,кто прописывал все эти нормы на законодательном уровне. Аналогия с человеческим организмом-крови нужно циркулировать по венам и артериям,а сердце отказывается его прокачивать.Жизнеспособен такой организм?Врятли.В общем дуристика полная.