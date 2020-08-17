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≡ 19 августа в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио
 
 
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§ NG.kz
19 августа в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39624

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 17.08.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане в среду, 19 августа, временно отключат все телеканалы и радио, сообщили в АО "Казтелерадио". "Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства. Комплексные профилактические работы проводятся один раз в квартал.
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§ Добринцофф
Re: 19 августа в Казахстане временно приостановят работу...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7410

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 17.08.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства. Комплексные профилактические работы проводятся один раз в квартал.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39585

Да ниче страшного,я думаю никто и не заметит.
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§ ACROS
Re: 19 августа в Казахстане временно приостановят работу...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
894

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 17.08.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я подумал: событие какое то в стране случилось, неординарное.
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§ maxsaf
Re: 19 августа в Казахстане временно приостановят работу...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7372

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че интернет раз в квартал не отрубают на весь день в целях профилактики? Такое чувство, будто профилактика на тв досталась в наследство от совка, когда лампы надо было регулярно менять, паутину снимать, спиртом что-то там чистить. Интернет появился позже, совком не оброс.
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