abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #12489





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4728

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:21 Цитата-/. Парняга же предупреждал, что его могут устранить. Кто знает, может так и произошло./









Когда Аблязов перед наркотрипом начнет пророчествовать что его уберут и по странному стечению обстоятельств он умрет от передоза то понятное дело что на этом начнут делать политику



Парень был избалованный мажор и манипулятор,наркоманы все хорошие манипуляторы,будут в ноги кланяться и тут же орать на всю улицу какие у него родители сволочи и антисоветчики но главное чтобы ему быстрее соску в виде наркотика дали,так и тут полная деградация случилась а дабы предостеречь чтобы его не убрали,высказал на всю ивановскую свои мысли хотя это самое палевное было убирать его если конечно не Аблязовские позаботились, но это тоже из разряда теорий заговора,наркотики убили человека