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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5528

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 07.08.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я не буду...

А я добавлю Случай ;-) (в крайнем случае) :lol:
А всё остальное может быть не только последним, ни и первым или даже единственным. :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19809

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 08.08.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера было +33 градуса... :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19809

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 09.08.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Праздником! Товарищи!!!

:lol: :lol: :lol:
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1679

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 09.08.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19809

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 11.08.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, блин, палит.А что днём было.

Дождь, в субботу - обещают... :lol: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19809

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 14.08.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Праздником, Товарищи!

Медовый спас, сегодня.
Теперь можно мёд, этого
года - кушать... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1679

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 15.08.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драко, вы куда девали Алекса? С 1 августа пропал, когда вы чей-то мозг нашли. ;-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5528

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 15.08.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
С 1 августа пропал, когда вы чей-то мозг нашли.

кто то теряет, кто то находит :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19809

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Драко, вы куда девали Алекса? С 1 августа пропал, когда вы чей-то мозг нашли.

Мозг - не Алекса, но ОН - пропал. Думаю - найдётся... :lol: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19809

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пацаны, кто в детстве, отдыхал,
в лагере им. Бакирова?
Не знаю, как он сейчас,называется?... :lol: :-o :-o
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 16.08.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19809

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кто там сейчас - отдыхает?... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8981

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И кто там сейчас - отдыхает?...


воспитанники интернатских организаций,дети сирот...
в постановлении от 15 июньском было так-
запрещена работа загородных оздоровительных детских лагерей (за исключением базы отдыха им. генерала Бакирова, лагерей «Лесная сказка», «Алтынгүл».
а по факту не в курсе ,отдыхает или нет сейчас кто.
наверное нет.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8981

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 17.08.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Теперь можно мёд, этого года - кушать.


мед не кушают.
мед едят.
медовуху пьют.но это другое.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19809

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 17.08.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и Алекс - появился. С Кардона
Красного, наверное - вернулся... :lol: :oops: :oops:
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