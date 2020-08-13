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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 30.07.20
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|Отправлено: 17.08.20 - 10:34
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|Доброе утро!
Планировал поставить только смайлик.
Прочитал сообщение Victor yanga,что этот сайт не предусматривает оценку коментарии, Подумал, да, возможно мотерадор не пропустить мое сообщение только с смайликом.
Меня очень сильно удивляет некоторые моменты.
Допустим, что эта парочка, не на службе у ....
И пишут, как, говориться по зову души.
Но НЕУЖЕЛИ, им делать нечего целыми днями, даже в выходные.
А личная жизнь, хобби, друзья?
Кажется не совсем нормальным.
Многие пользователи пишут свои комментарии по делу и не часто.
О себе: честно мне надоело постоянно писать, смотреть и ждать новых сообщений.
На прошлой неделе: даже до 2.00 писал.
В этот раз это было оправдано: я выразил, все доводы жителец прекращении строительства: о 14-15 метров, инсоляции, о о долгом заседании городского суда и о СМИ.
Я доволен, для этого и регистрировался, что донести позиции жителей двора.
А зачем мне дальше писать об одном и тоже.
Когда будет новая статья про строительство общежития, аптеку.
Тогда конечно будут мой комментарии, но уже в меньшем объёме, т.к, повторюсь, главные доводы уже высказал.
А о чем еще писать: о политике- опасно, сразу написал: у нас в Казахстане все хорошо.
Да, ещё, я против переименовании не только улиц, но и ....
Возможно это новый повод для обсуждения моим "друзьям".
Мне кажется долгие обсуждения как болото, оно затягивает.
Victor yang и абайка95 если это Вам все нравится, целыми днями- это Ваш выбор.
Хотя, повторюсь, есть другие ценности.
Эх, лучше бы Вы тогда были на службе у ...
Было мне понятнее.
P.S. Victor yang о перцах.
Казались раньше крутыми, в этом плане.
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