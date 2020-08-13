Партизан7 Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против... #145





(Полноправные пользователи) Сообщений: 56

Регистрация: 30.07.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:34 Доброе утро!

Планировал поставить только смайлик.

Прочитал сообщение Victor yanga,что этот сайт не предусматривает оценку коментарии, Подумал, да, возможно мотерадор не пропустить мое сообщение только с смайликом.



Меня очень сильно удивляет некоторые моменты.

Допустим, что эта парочка, не на службе у ....

И пишут, как, говориться по зову души.



Но НЕУЖЕЛИ, им делать нечего целыми днями, даже в выходные.

А личная жизнь, хобби, друзья?

Кажется не совсем нормальным.



Многие пользователи пишут свои комментарии по делу и не часто.



О себе: честно мне надоело постоянно писать, смотреть и ждать новых сообщений.

На прошлой неделе: даже до 2.00 писал.

В этот раз это было оправдано: я выразил, все доводы жителец прекращении строительства: о 14-15 метров, инсоляции, о о долгом заседании городского суда и о СМИ.

Я доволен, для этого и регистрировался, что донести позиции жителей двора.



А зачем мне дальше писать об одном и тоже.



Когда будет новая статья про строительство общежития, аптеку.

Тогда конечно будут мой комментарии, но уже в меньшем объёме, т.к, повторюсь, главные доводы уже высказал.



А о чем еще писать: о политике- опасно, сразу написал: у нас в Казахстане все хорошо.

Да, ещё, я против переименовании не только улиц, но и ....

Возможно это новый повод для обсуждения моим "друзьям".



Мне кажется долгие обсуждения как болото, оно затягивает.



Victor yang и абайка95 если это Вам все нравится, целыми днями- это Ваш выбор.

Хотя, повторюсь, есть другие ценности.



Эх, лучше бы Вы тогда были на службе у ...

Было мне понятнее.



P.S. Victor yang о перцах.

Казались раньше крутыми, в этом плане.