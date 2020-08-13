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≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
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§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39624

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
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§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4728

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Как Вас легко развести в открытую./



Партизан я понимаю что вам охото показать видимость типо вы супер манипулятор и тролль и что-то из себя представляет но я так понял вы не понимаете что это так смешно смотрится со стороны) привязались к этому дому и что против вас тут заговор у моем лице (да) и у в лице Йанга, это вы ещё с Алексом незнакомы и подпевлой СВ))




Цитата-/Вредный совет. В этом случае будет конкретный нарушитель, с именем и фамилией - на него уже штраф можно будет выписать./


За что? Какие есть статьи за то что я выставлю на окне плакат с подписью ЙУх?
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§ elektron
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5528

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 16.08.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
За что? Какие есть статьи за то что я выставлю на окне плакат с подписью

А зачем статьи. Достаточно что бы кому то не понравилось. Как с той девушкой с чистым ватманом. :lol:
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§ Гога
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 16.08.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно - читать комменты стало интереснее , чем газету . Перепалка веселая ;-)
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13095

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Как Вы зашевелились, когда я написал, что знакомый сказал, что люди обсуждают возможность одиночного пикета и красками написать протест.

Это феномен Баадера — Майнхоф. Я бы посчитал большой глупостью такой поступок. Как такое "предупреждение" посчитают власти - даже не знаю. Хотите считать меня "на службе" - пожалуйста. Но это совсем не так. Мало того - я эмигрировать собираюсь. Насчет Абайки - ничего не скажу. Знаю только что "служивые" отписывались здесь, да и в Ленинском Пути и их видно на фоне постоянных участников форума. А я повторюсь - все аргументы жителей несостоятельны пока. И нужен не только юрист, но и проектировщик. Только кто из проектировщиков пойдет против экспертизы? Разве что подсказать анонимно могут.
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§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4728

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Достаточно что бы кому то не понравилось. Как с той девушкой с чистым ватманом./



Жидкое с мягким не путайте)
Там политический пикет был по закону без разрешения запрещен а в окне выставить плакат кто кому запрещает?

И да кому кажется что я провацирую жителей на неправомерные действия то надо было раньше думать с плакатиками) и так уже любой прокурор может выставить систему атаки про давление на суд со стороны жителей,сами себе яму роют
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13095

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
За что? Какие есть статьи за то что я выставлю на окне плакат с подписью ЙУх?

Это та же самая открытая реклама и нужно уведомлять местные органы. Только если реклама на доме - она на общей собственности и привлечь конкретно некого, а вот у балкона уже есть хозяин.
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§ drakon
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19809

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 16.08.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а в окне выставить плакат кто кому запрещает?

А что было за плакат на балконе?
Тому мужику в Ате, кажется?... 8-) :-o
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13095

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Прикольно - читать комменты стало интереснее , чем газету . Перепалка веселая

Та это разве перепалка? Так, мирная беседа. Вот когда Солженицын умер - там были Содом и Гоморра при участии главреда;). С Земляком по поводу митингов - тоже жестко. Тут главное к оскорблениям не скатиться.
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§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4728

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 16.08.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А что было за плакат на балконе?Тому мужику в Ате, кажется?/



Вы старый вам виднее,идите себе пива купите ещё)
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13095

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 16.08.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Не хочу хвалиться, но как то я их просчитываю.
Ну, шахматистам просчитывать не грех. Только что меня просчитывать - я весь как на ладони.
Партизан7:
возможно сегодня поздно вечером поставлю им смайлики за хорошую или плохую работу.
Этот сайт не предусматривает оценку комментариев. Был новый - его тестировали, но не запустили.
Партизан7:
А в начале, они мне казались такими перцами.

Что значит "такими перцами"?
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
56

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 17.08.20 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброе утро!
Планировал поставить только смайлик.
Прочитал сообщение Victor yanga,что этот сайт не предусматривает оценку коментарии, Подумал, да, возможно мотерадор не пропустить мое сообщение только с смайликом.

Меня очень сильно удивляет некоторые моменты.
Допустим, что эта парочка, не на службе у ....
И пишут, как, говориться по зову души.

Но НЕУЖЕЛИ, им делать нечего целыми днями, даже в выходные.
А личная жизнь, хобби, друзья?
Кажется не совсем нормальным.

Многие пользователи пишут свои комментарии по делу и не часто.

О себе: честно мне надоело постоянно писать, смотреть и ждать новых сообщений.
На прошлой неделе: даже до 2.00 писал.
В этот раз это было оправдано: я выразил, все доводы жителец прекращении строительства: о 14-15 метров, инсоляции, о о долгом заседании городского суда и о СМИ.
Я доволен, для этого и регистрировался, что донести позиции жителей двора.

А зачем мне дальше писать об одном и тоже.

Когда будет новая статья про строительство общежития, аптеку.
Тогда конечно будут мой комментарии, но уже в меньшем объёме, т.к, повторюсь, главные доводы уже высказал.

А о чем еще писать: о политике- опасно, сразу написал: у нас в Казахстане все хорошо.
Да, ещё, я против переименовании не только улиц, но и ....
Возможно это новый повод для обсуждения моим "друзьям".

Мне кажется долгие обсуждения как болото, оно затягивает.

Victor yang и абайка95 если это Вам все нравится, целыми днями- это Ваш выбор.
Хотя, повторюсь, есть другие ценности.

Эх, лучше бы Вы тогда были на службе у ...
Было мне понятнее.

P.S. Victor yang о перцах.
Казались раньше крутыми, в этом плане.
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
56

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 17.08.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога Цитата/Прикольно - читать комменты стало интереснее , чем газету . Перепалка веселая.

А мне писал Victor yang, что кроме нас троих никто не читает😁
Если в самом деле никто не читал, я бы сразу прекратил бы свои комментарии.

Догадываюсь, что много пользователей читают нашу "веселую" ....😄🤗
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
56

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 17.08.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо мотерадору и drakony за его подсказку: мне дали возможность стать ПП.
😊🖐👍
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